La Russie et l’Ukraine se sont échangé des attaques de missiles et de drones samedi soir, faisant des morts et des blessés, et provoquant un incendie au siège du gouvernement à Kiev. Elles ont également touché des installations de la centrale nucléaire de Zaporijia et une raffinerie de pétrole à Krasnodar.

Timour Tkachenko, chef de l’administration militaire de la capitale ukrainienne, a déclaré dimanche matin « qu’un incendie s’était déclaré sur le toit du bâtiment gouvernemental dans le quartier Petchersky de Kiev ». Des images ont montré une épaisse fumée s’élevant du principal bâtiment gouvernemental ukrainien.

Reuters a rapporté que « l’attaque russe a provoqué une panne de courant dans la ville ».

Par ailleurs, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a annoncé « qu’une femme et un enfant ont été tués lors de la frappe aérienne russe sur la capitale, qui a provoqué un incendie sur le toit d’un immeuble résidentiel de 16 étages ».

« Dans la région de Soumy, au nord-est de l’Ukraine, une frappe aérienne russe a fait un mort et plusieurs blessés », selon les autorités locales.

Frappe sur la centrale nucléaire de Zaporijia

Par ailleurs, l’administration nommée par la Russie à la centrale nucléaire de Zaporijia, dans le sud de l’Ukraine, a déclaré que des drones ukrainiens avaient frappé le toit d’un centre de formation de la centrale, sans causer de dégâts significatifs ni augmenter les niveaux de radiation.

L’administration a expliqué dans un message Telegram que la frappe s’était produite à environ 300 mètres du réacteur nucléaire.

Les forces russes avaient pris le contrôle de cette centrale, décrite comme la plus grande centrale nucléaire d’Europe, dès les premières semaines de la guerre.

Incendie à la raffinerie d’Ilsky

En Russie, l’administration du district sud a annoncé un incendie à la raffinerie de pétrole d’Ilsky à Krasnodar, causé par une attaque de drone ukrainien.

L’administration a déclaré via Telegram : « Un incendie s’est déclaré dans l’une des unités de traitement et l’incendie, qui a ravagé plusieurs mètres carrés, a été rapidement éteint ».

Elle a ajouté : « Il n’y a pas eu de victimes. Les équipes de pompiers et de secours, équipées d’équipements spéciaux et d’urgence, sont à pied d’œuvre sur le site de l’incident, et les employés de la raffinerie ont été évacués vers des zones sûres ».

Les échanges de frappes aériennes se poursuivent dans un contexte d’impasse dans les efforts visant à parvenir à un accord entre les deux pays, suite à l’échec des tentatives du président américain Donald Trump d’organiser des négociations directes entre le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Source: Médias