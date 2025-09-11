L’Inde a annoncé mercredi « qu’elle continuait d’explorer la coopération avec les autorités afghanes, notamment la possibilité d’accueillir son ministre des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi, malgré les restrictions imposées par l’ONU ».

Muttaqi devait se rendre à New Delhi en août dernier, mais n’a pu obtenir de dérogation à l’interdiction de voyager imposée par le Conseil de sécurité de l’ONU.

En réponse à une question concernant cette visite, le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Randhir Singh Jaiswal, a déclaré que « New Delhi poursuit ses échanges avec la partie afghane », soulignant « la profondeur des liens de l’Inde avec le peuple afghan ».

Jaiswal a ajouté : « Comme vous le savez, nous entretenons des relations de longue date avec le peuple afghan », notant que « l’Inde continue de soutenir les aspirations et les besoins de développement du peuple afghan, et nous collaborons avec les autorités afghanes ».

Selon des responsables à New Delhi, une dérogation au Conseil de sécurité de l’ONU pour Muttaqi a été demandée, mais n’a pas été accordée, une démarche qui aurait été bloquée par le Pakistan.

Si une dérogation à l’interdiction de voyager imposée par l’ONU lui est accordée, la prochaine visite de Muttaqi en Inde placerait New Delhi sur la liste restreinte des pays ayant accueilli des dirigeants talibans sanctionnés, aux côtés de la Chine et de la Russie, qui ont continué à traiter avec le mouvement malgré les critiques internationales.

Si cette visite a lieu, elle constituerait une étape qui accorderait une légitimité diplomatique à l’un des dirigeants les plus éminents du mouvement.

L’Inde a récemment adopté une approche diplomatique prudente mais élargie à l’égard des talibans, organisant des réunions avec de hauts responsables talibans à Doha et à Kaboul.

Il convient de noter qu’Amir Khan Muttaqi est interdit de voyage en raison de sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment une interdiction de voyager, car il figure sur la liste des sanctions contre les talibans.

