Mercredi soir, le ministère iranien du Renseignement a publié des photos secrètes d’installations nucléaires en « Israël », ainsi que des documents secrets concernant des scientifiques américains et européens.

Selon les médias iraniens, ces documents ont été obtenus grâce à une opération de sécurité complexe menée il y a plusieurs mois, marquant la plus grande réussite sécuritaire du pays contre l’occupation israélienne.

Des archives de millions de pages d’informations diverses et précieuses

De son côté, le ministre iranien du Renseignement, Esmail Khatib, a révélé que « des organisations nucléaires et d’autres agences israéliennes ont coopéré avec nous pour accéder aux documents secrets et nous les transmettre ».

Le ministre iranien du Renseignement a également conseillé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « de se concentrer aux conditions de vie de ses employés qui ont coopéré avec nous et continuent de coopérer pour de l’argent ».

Il a souligné qu’« Israël cherche à dissimuler l’ampleur de notre infiltration dans ses institutions de sécurité ».

Esmail Khatib a expliqué que « les archives introduites clandestinement en Iran contiennent des millions de pages d’informations diverses et précieuses concernant l’entité sioniste ».

Il a ajouté que « ces documents incluent des projets d’armement passés et actuels de l’entité occupante, des programmes de développement et de retraitement d’anciennes armes nucléaires, des projets conjoints avec les États-Unis et certains pays européens, ainsi que des informations complètes sur la structure administrative et les personnes impliquées dans les programmes d’armement nucléaire ».

Dans le même contexte, le ministre iranien du Renseignement a indiqué que des « traîtres coopérant avec l’occupation israélienne » ont été démasqués et a confirmé leur condamnation à la peine de mort.

En juin dernier, des sources bien informées ont rapporté à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que les services de renseignement iraniens ont accédé à une quantité considérable d’informations et de documents stratégiques sensibles concernant « Israël ».

Les sources ont alors déclaré que parmi les documents obtenus figurent « des milliers de documents relatifs aux projets et aux installations nucléaires de l’occupation israélienne ».

Source: Médias