Le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a exprimé son rejet des déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu concernant l’Irak, soulignant que « ces déclarations sont rejetées et inacceptables » et qu’« une attaque contre un Irakien constitue une attaque contre l’ensemble de l’Irak ».

Lors d’une conférence de presse à New York, M. Hussein a expliqué que « l’Irak rejette catégoriquement les menaces israéliennes proférées par Netanyahu aux Nations Unies », notant que « ces déclarations constituent une atteinte à la souveraineté irakienne et à son peuple ».

Lors d’un discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies, M. Netanyahu a directement menacé les factions de la résistance en Irak, promettant de les prendre pour cible.

Des dizaines de délégations diplomatiques ont quitté la salle au début du discours de M. Netanyahu. Ses déclarations ont soulevé des questions quant aux messages adressés à Bagdad et aux objectifs israéliens, à un moment régional sensible où la sécurité intérieure irakienne se conjugue avec l’escalade des tensions régionales.

Source: Médias