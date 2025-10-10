Le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdelmalek al-Houthi, a affirmé jeudi que « les forces yéménites resteront pleinement vigilantes et prêtes, surveillant avec précision et attention la phase de mise en œuvre de l’accord de Gaza ». Il a ajouté que « le Yémen tenait à ce que le soutien et l’assistance à Gaza continuent de s’intensifier et de se renforcer ».

Lors d’un discours sur l’évolution de la situation dans la bande de Gaza et le deuxième anniversaire du Déluge d’Al-Aqsa , Sayyed al-Houthi a déclaré : « Nous espérons mettre fin au génocide contre le peuple palestinien et que l’ennemi s’engage à un cessez-le-feu à Gaza. Tel était l’objectif des fronts de soutien ».

Il a souligné que « l’accord sur Gaza prouve l’échec de l’ennemi israélien et de son soutien américain à atteindre les objectifs qu’ils voulaient réaliser au cours de ce cycle de violences », qualifiant « le rôle américain de destructeur », ajoutant que « l’ennemi n’a pas réussi à récupérer les prisonniers sans un accord d’échange, et n’a pas réussi à mettre fin à la résistance et au déplacement forcé du peuple palestinien et du reste du monde ».

Sayyed Al-Houthi a également appelé « à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, et à la poursuite de notre formidable élan de mobilisation autour du peuple palestinien ». Il a qualifié la phase actuelle « d’importante et cruciale, où le soutien au peuple palestinien est essentiel, pour faire pression sur la mise en œuvre de l’accord ».

Il a révélé que le Yémen « assure une surveillance et un suivi constants, en pleine coordination avec les frères palestiniens, au niveau du Front de résistance, et avec les peuples libres du monde, et qu’il commentera et prendra position sur toute nouvelle évolution qui le nécessiterait ».

Sayyed Al-Houthi : Les opérations du Yémen en soutien à la Palestine ont atteint 1 835

Il a indiqué que « les opérations du Yémen ont brisé l’équation que les Américains voulaient imposer à notre nation pour empêcher toute action de soutien au peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza ». Il a expliqué que « les opérations du Yémen en soutien à la résistance en Palestine ont atteint 1 835, incluant des missiles balistiques, de croisière et hypersoniques, des drones et navires de guerre ».

Sayyed Al-Houthi a déclaré que « ce qui distingue le Front de soutien yéménite, c’est le mouvement officiel et populaire global au plus haut niveau, avec constance et continuité, malgré la distance et les difficultés ».

Il a commenté : « La résonance et l’impact des positions du Front yéménite sont clairs à l’échelle mondiale et découlent d’un devoir religieux, humanitaire et moral ».

Il a ajouté : « Dans l’histoire du monde, nous n’avons jamais connu un tel niveau de mobilisation populaire et d’élan, avec autant de manifestations massives de millions de personnes chaque semaine ».

Il a expliqué que « les mobilisations populaires au Yémen ont été considérables, avec 49 354 marches et manifestations en deux ans ».

Sayyed Al-Houthi a ajouté que « la décision du Yémen d’interdire la navigation à l’ennemi israélien en mer Rouge, en direction de Bab el-Mandeb, du golfe d’Aden et de la mer d’Arabie, était une décision historique, couronnée de succès à 100 % ».

Il a expliqué que « les opérations de missiles et de drones des forces yéménites ont rencontré cinq ceintures de protection avant d’atteindre la Palestine occupée. Ces ceintures comportent des couches de protection préparées par l’ennemi israélien en partenariat avec les États-Unis ». Il a ajouté que « ces opérations ont affecté le trafic aérien ennemi et entraîné la faillite de nombreuses compagnies aériennes internationales ».

Sayyed Al-Houthi : Le Front de soutien libanais a consenti les plus grands sacrifices

Concernant le Front de soutien libanais, il a déclaré qu’il « a consenti les plus grands sacrifices en soutenant le peuple palestinien et en menant les combats les plus acharnés contre l’ennemi israélien », soulignant que « personne ne peut prétendre avoir fourni un soutien aussi important que celui du Front de soutien libanais ».

Dans le même contexte, Sayyed Al-Houthi a salué le Front de soutien en Irak et le soutien continu de la République islamique d’Iran.

Le chef du mouvement Ansarullah a qualifié l’agression israélienne en cours, qui dure depuis deux ans, de «la plus sanglante, criminelle et tyrannique de notre époque ».

Sayyed Al-Houthi a déclaré que les crimes sionistes atroces à Gaza méritaient d’être qualifiés de « crime du siècle ».

Il a ajouté que « l’ennemi israélien a fait appel à ses miliciens sionistes pour détruire des quartiers entiers », notant que « l’ennemi israélien, en partenariat avec les États-Unis, a tué et blessé 11 % de la population de Gaza dans une zone géographique limitée, soit le pourcentage le plus élevé de l’histoire moderne ».

Sayyed Al-Houthi a expliqué que « l’ennemi israélien a ciblé plus de 1 000 mosquées dans la bande de Gaza, 95 % des écoles, interrompant ainsi le processus éducatif, des cimetières, volé les corps des martyrs et ciblé les journalistes, les agents humanitaires et ceux de la protection civile avec une brutalité sans précédent ».

Sayyed Al-Houthi sur les raisons du Déluge d’Al-Aqsa

Sayyed Al-Houthi a expliqué que « l’opération Déluge d’Al-Aqsa s’inscrit dans un contexte spécifique et n’a pas été initiée par le peuple palestinien et ses moudjahidines pour créer un nouveau conflit avec l’ennemi israélien. Elle s’inscrivait plutôt dans le contexte de 75 ans de crimes sionistes contre le peuple palestinien ».

Il a également noté « qu’avant Déluge d’Al-Aqsa , les efforts des ennemis pour liquider la cause palestinienne se sont intensifiés, considérant qu’ils avaient mis trop de temps à y parvenir ». Il a ajouté que « l’ennemi avait dès le départ cherché à prendre le contrôle total de la Palestine, puis à aller au-delà, révélant finalement son véritable projet ce qu’il appelle le Grand Israël ».

Sayyed al-Houthi a mis en garde contre l’acceptation de la liquidation et de la fin de la cause palestinienne et son abandon, la qualifiant de « catastrophe majeure pour la nation ».

Sayyed al-Houthi : La normalisation est une perte pour la Oumma

Concernant la normalisation des relations entre les pays et l’entité d’occupation israélienne, Sayyed al-Houthi a déclaré qu’il est « honteux pour un pays qui se respecte et se considère comme doté de valeurs et de principes d’accepter d’établir des relations avec cette entité criminelle », notant que « la normalisation est une perte terrible pour tous les régimes arabes ».

Il a souligné que « la cause palestinienne est même liée aux critères des intérêts nationaux de la Oumma ».

Sayyed al-Houthi a estimé que l’opération Déluge d’Al-Aqsa a retardé la collaboration de l’économie arabe avec l’ennemi israélien, notamment en transformant le port de Haïfa en port pour toute la région ».

Dans le même ordre d’idées, Sayyed Al-Houthi a critiqué « certains États du Golfe qui ont permis à l’ennemi israélien de fournir des services de logiciels espions tout en les espionnant ». Il a commenté : « Il est très étrange que l’ennemi israélien soit autorisé à infiltrer le secteur des communications ».

Sayyed al-Houthi : L’ennemi israélien exploite la dégradation de la situation

Par ailleurs, le chef d’Ansarullah a noté « qu’avant l’opération Déluge d’Al-Aqsa l’ennemi préparait, manœuvrait et publiait des déclarations confirmant son intention de lancer une nouvelle agression globale et destructrice contre la bande de Gaza ». Il a ajouté : « Avant l’opération , l’ennemi a poursuivi ses violations à la mosquée Al-Aqsa, en Cisjordanie et dans le reste des territoires palestiniens occupés ».

Sayyed al-Houthi a déclaré que « l’ennemi israélien exploite la dégradation de la situation pour détourner l’attention des enjeux majeurs ».

Il a également décrit l’inaction et l’attitude négative envers l’opération Déluge d’Al-Aqsa révélatrices de la réalité « d’une nation enchaînée, incapable de saisir les grandes et rares opportunités historiques ».

Il a estimé que « l’ampleur de l’initiative américaine, occidentale et sioniste révèle véritablement l’ampleur de l’impact de l’opération Déluge d’Al-Aqsa et du séisme qu’elle a représenté pour l’ennemi ».

