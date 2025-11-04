L’armée d’occupation israélienne a poursuivi ses violations de la souveraineté libanaise et de l’accord de cessez-le-feu (27 novembre 2024) avec le Liban, notamment la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies.

« L’armée d’occupation s’est infiltrée ce mardi à l’aube à l’est de la localité de Mays al-Jabal, au sud du Liban, et a fait sauter une maison », a rapporté le correspondant d’AlManar.

Selon un bilan officiel des violations et agressions israéliennes contre le Liban du 27 novembre 2024 jusqu’à ce mardi matin 4 novembre 2025:

Le nombre de violations terrestres s’élève à 2 150, celui des violations aériennes à 2 850 et celui des violations maritimes à 163, soit un total de 5 163 violations et agressions.

Ces agressions ont fait 309 martyrs et 598 blessés.