Le Mouvement de résistance islamique – Hamas – a annoncé son rejet et sa condamnation de l’annonce par le Kazakhstan de son adhésion aux accords d’Abraham et de son intention de renforcer ses relations avec l’entité sioniste.

Le Hamas a qualifié cette initiative d’« inacceptable et répréhensible », y voyant une tentative de dissimuler les crimes de génocide commis par l’occupant contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, le mouvement a affirmé que « la décision kazakhe intervient à un moment où l’isolement international de l’entité fasciste et de ses dirigeants, criminels de guerre recherchés par la Cour pénale internationale, s’accroît ».

Le Hamas considère toute normalisation avec l’entité sioniste comme une « complicité dans ses crimes et une tentative de redorer son image ternie auprès de l’opinion publique internationale ».

Le Hamas a réitéré sa demande que tous les pays, en particulier les nations arabes et islamiques, rompent tout lien avec l’entité sioniste criminelle et s’abstiennent de tout projet de normalisation avec elle. Il a appelé au contraire « à soutenir la détermination du peuple palestinien et sa lutte juste et légitime jusqu’à ce qu’il obtienne sa liberté et son indépendance et établisse son État palestinien indépendant avec AlQods pour capitale ».

Le mouvement a conclu sa déclaration en soulignant que « s’engager dans le processus de normalisation ne changerait rien à la réalité de l’occupation ni à l’isolement de ses dirigeants ». Il a appelé « à renforcer la position populaire et officielle contre la normalisation face aux politiques israéliennes fondées sur l’agression et le génocide ».

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que « le Kazakhstan serait le premier pays à adhérer aux accords d’Abraham durant son second mandat », ajoutant « qu’il est le premier d’une longue série de pays qui devraient normaliser leurs relations avec Israël en vertu de ces accords ».

