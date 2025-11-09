Les Brigades libanaises de résistance contre l’occupation israélienne ont annoncé samedi soir, dans un communiqué, le martyre de deux héros de la résistance, les deux frères Hussein Saïd et Mohammad Saïd Kanaan, tués lors d’un raid israélien ennemi le 8 novembre 2025.

Le communiqué précise que « leurs corps seront inhumés demain, dimanche 9 novembre 2025, après la prière de midi, dans leur localité natale de Chebaa, devant la mosquée Al-Farouq, au centre-ville. »

Cette localité du district de Hasbaya, gouvernorat de Nabatiyeh, au sud du Liban, se situe au tri point entre le Liban, la Syrie et la Palestine occupee. Ses exploitations agricoles se trouvent en territoire occupé par « Israël » depuis 1967.

Samedi matin, un drone israélien avait pris pour cible les deux frères sur la route reliant Ain Ata, dans la localité de Chebaa, les tuant sur le champ et mettant le feu à leur véhicule 4×4.

L’Agence de presse libanaise ANI a d’abord rapporté qu’« un drone ennemi a pris pour cible deux frères originaires » de Chebaa, près de la frontière syrienne. Ils circulaient au volant de leur voiture « sur une route située sur le versant ouest du mont Jabal al-cheikh. La frappe a « provoqué l’incendie de leur SUV et entraîné leurs martyre », selon l’ANI.

Selon l’AFP, l’armée d’occupation israélienne a confirmé dans un communiqué avoir mené une frappe dans la région de Chebaa, tuant deux membres de « l’organisation terroriste +Brigades de la résistance libanaise+, qui opère sous la direction de l’organisation terroriste Hezbollah ».

Elle a aussi affirmé que les deux victimes « étaient impliquées dans la contrebande d’armes utilisées par le Hezbollah, et (que) leurs activités constituaient une violation flagrante des accords entre Israël et le Liban ».

Dans leur communiqué, les Brigades ont écrit : « Et ne pensez jamais que ceux qui sont tombés pour la cause d’Allah sont morts. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur et reçoivent sa subsistance.»

Et de poursuivre : « C’est avec une immense fierté, un profond honneur et une grande dignité nationale que les Brigades de Résistance Libanaises contre l’Occupation et la ville de Chebaa, inébranlable au sud du Liban, annoncent le martyre de deux héros de la résistance »

Et les Brigades de conclure leur texte : « Gloire et éternité aux justes martyrs, et honneur à tout le peuple libre de la patrie et de la oumma. »

