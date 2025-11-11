Le SG du Hezbollah cheikh Naïm Qassem : Il y a trois principes que nous espérons voir nos ennemis les apprendre, plus encore que nos amis : cette résistance et son peuple ne peuvent être vaincus ; nous serons victorieux, et nous atteindrons l’un de ces deux nobles destins : la victoire ou le martyre ; et finalement c’est le temps de la fermeté et de construction de l’avenir. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Le SG du Hezbollah cheikh Naïm Qassem : Il y a trois principes que nous espérons voir nos ennemis les apprendre, plus encore que nos amis : cette résistance et son peuple ne peuvent être vaincus ; nous serons victorieux, et nous atteindrons l’un de ces deux nobles destins : la victoire ou le martyre ; et finalement c’est le temps de la fermeté et de construction de l’avenir.