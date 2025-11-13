Le Wall Street Journal a qualifié la guerre de génocide menée par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza d’« aubaine pour les entreprises américaines ».

Alors que ces entreprises ont engrangé « des milliards de dollars de ventes à Israël », les contribuables américains « ont supporté le fardeau financier de ces transactions », a affirmé le journal.

Le Journal a ajouté que les ventes d’armes à l’occupant pendant cette guerre de génocide « ont représenté une augmentation significative de l’aide militaire régulière, ont établi une chaîne d’approvisionnement sans précédent en armes américaines vers Israël et ont généré un flux continu de profits ».

Il a également noté que Washington « a approuvé des ventes d’armes à Israël dépassant 32 milliards de dollars depuis octobre 2023 ».

« L’année dernière, le financement militaire américain de l’occupation israélienne a plus que doublé, atteignant 6,8 milliards de dollars par an, hors aide indirecte, contre 3,3 milliards de dollars par an auparavant », a ajouté le journal.

