Cheikh Qassem: Sayed Tabtabai était un véritable maître de la bataille d’Uli al-Ass, tant par son commandement militaire que par son organisation, sa planification et sa maîtrise des lancements de missiles et de drones et de la coordination des tirs