La vice-présidente du Venezuela Delcy Rodriguez, première dans l’ordre de succession au pouvoir, a fermement condamné l’attaque militaire illégale des États-Unis qui a entraîné l’enlèvement du président Nicolas Maduro et de la Première dame Cilia Flores. Elle a affirmé que « le Venezuela ne sera jamais une colonie d’aucun pays et il est prêt à se défendre ».

S’exprimant lors d’une allocution publique en direct samedi 3 janvier, Mme Rodriguez a qualifié de « barbare » l’attaque menée aux premières heures de la matinée, dénonçant le blocus et le siège imposés par Washington au Venezuela dans le but d’imposer un « changement de régime » et de s’emparer des richesses naturelles du pays.

« Nous exigeons la libération immédiate du président Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flores, le seul président légitime du Venezuela », a déclaré Mme Rodriguez, ajoutant que cette agression avait révélé les vrais objectifs des États-Unis.

« Les masques sont tombés et il est clair qu’ils n’avaient qu’un seul objectif : un changement de régime au Venezuela, afin de s’emparer de nos ressources énergétiques, minières et naturelles », a-t-elle indiqué.

« Ils veulent nous réduire à nouveau en esclavage. Nous ne serons plus jamais des esclaves, nous ne serons jamais la colonie d’aucun empire, quel qu’il soit », a-t-elle martelé.

Mme Rodriguez a déclaré que le gouvernement était prêt à défendre le pays et ses ressources, soulignant l’indignation que cet « enlèvement illégal et illégitime » a suscitée au sein de la population. Elle a exhorté les citoyens à garder leur calme face à l’évolution de la situation.

Ses propos interviennent après que le président américain Donald Trump a annoncé l’intention de Washington de prendre le contrôle du Venezuela pendant une période transitoire à la suite de l’enlèvement de Maduro et Flores.

Trump a également affirmé que des compagnies pétrolières américaines allaient prochainement s’implanter au Venezuela, tout en rappelant que l’embargo américain sur le pétrole vénézuélien restait en vigueur.

De son côté, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Iván Gil, a réaffirmé le refus de son pays d’être traité comme une « cour arrière », soulignant le droit du Venezuela à forger son propre destin, libre de toute ingérence extérieure.

Le ministre a déclaré que « des profondeurs de la machine impérialiste émergent de puissants élans de solidarité du peuple américain, qui élève la voix pour défendre la souveraineté du Venezuela », faisant référence aux prises de position aux États-Unis critiquant les politiques interventionnistes.