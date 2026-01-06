Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que « le retour de son pays au programme des chasseurs F-35 renforcerait les relations entre Ankara et Washington, et consoliderait la sécurité de l’OTAN ».

Dans une réponse écrite à des questions de Bloomberg, M. Erdogan a qualifié d’« injuste » l’exclusion de la Turquie du programme F-35, suite à l’achat d’équipements militaires russes.

Le président turc a confirmé « avoir personnellement fait part de cette position à son homologue américain, Donald Trump, lors de leur rencontre à la Maison Blanche en septembre 2015 ».

Erdogan a ajouté que la réception par Ankara des chasseurs F-35, déjà payés, et sa réintégration au programme étaient « importantes et nécessaires ».

Erdogan a estimé que « le retour de M. Trump à la présidence des États-Unis offre une opportunité de faire progresser les relations entre Ankara et Washington sur des bases plus rationnelles et constructives ».

Lundi matin, lors d’un entretien téléphonique avec Donald Trump, le président turc a insisté « sur la nécessité d’empêcher le Venezuela de sombrer dans l’instabilité ».

Erdogan a également souligné que « son pays continuerait de soutenir son ami, la République bolivarienne du Venezuela », affirmant que « le président Nicolas Maduro et le peuple vénézuélien ont prouvé à maintes reprises leur amitié envers le peuple turc ».

Concernant l’agression contre le Venezuela, le président turc a déclaré aujourd’hui que « son pays s’efforçait de trouver la solution la plus appropriée et la plus juste pour la Turquie et le peuple vénézuélien », ajoutant que « la Turquie ne tolérait aucune action contraire au droit international ».

