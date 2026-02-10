Abou Obaïda : Le sort des collaborateurs est la mort et l’ennemi ne pourra pas les protéger

Abou Obaïda, porte-parole militaire des Brigades al-Qassam, a déclaré lundi que « les actes ignobles commis par les collaborateurs ne reflètent rien d’autre qu’un ralliement total à l’occupant, l’exécution de ses objectifs et une répartition des rôles avec lui ».

Abou Obaïda a ajouté : « Ces lâches n’agissent comme des hommes que dans les zones contrôlées par l’armée sioniste et sous la protection de ses chars », soulignant que « la trahison, les brutalités envers les civils et les attaques contre les héros de la résistance, épuisés par la faim et le siège, ne sont pas des actes de virilité, mais une tentative désespérée».

Il a poursuivi : « Le sombre destin des descendants d’Abou Righal, les chiens de l’occupation, est imminent », affirmant que « le sort des collaborateurs est la mort et l’anéantissement inévitable, et l’ennemi ne pourra les protéger de la justice du peuple palestinien.»

Le porte-parole des Brigades al-Qassam a conclu en saluant « nos héroïques résistants assiégés dans la vallée de Rafah, qui ont refusé l’humiliation et la soumission et ont préféré le martyre à la reddition », affirmant que leurs histoires « seront transmises aux générations futures et leurs noms inscrits dans les annales de la gloire.»

Il convient de noter que, durant la guerre de génocide dans la bande de Gaza, des milices de collaborateurs soutenues par l’occupation ont été constituées, et qu’elles ont été traquées et impliquées dans des affrontements dans plusieurs zones de la bande après le cessez-le-feu.

Source : Médias