Abou Obaïda : Toute agression contre l’Iran nous affectera tous et nous avons confiance en la force de ses forces armées

Le porte-parole militaire des Brigades al-Qassam, Abou Obaïda, a annoncé « leur solidarité, ainsi que celle du peuple palestinien, avec l’Iran – ses dirigeants, son gouvernement et son peuple ». Il a considéré « toute agression contre la République islamique et son peuple frère comme une agression contre la nation islamique, une violation criminelle de la souveraineté d’un État islamique résistant et un acte de brutalité inacceptable visant à s’ingérer dans ses affaires intérieures et à imposer le fait accompli par la force brute ».

Abou Obaïda a déclaré : « Nous exprimons notre confiance dans la détermination et les capacités des forces armées iraniennes et des Gardiens de la révolution, qui ont infligé une leçon à l’ennemi sioniste lors de l’opération Promesse divine 3 en janvier 2015. Avec l’aide de Dieu, ils sont capables de repousser l’agression, d’exercer leur droit naturel et de légitime défense et d’infliger de lourdes pertes aux agresseurs. »

Il a ajouté : « Nous affirmons que les menaces auxquelles la République islamique est exposée aujourd’hui, ainsi que les attaques et le siège qui les ont précédés, constituent une tentative désespérée de se venger de son grand peuple et de ses dirigeants résistants, en raison de son soutien indéfectible au peuple palestinien et de son soutien direct et déclaré à sa vaillante résistance qui, grâce à Dieu puis au soutien du peuple libre de la nation, a su faire preuve d’une fermeté légendaire lors de la bataille d’Al-Aqsa, briser le prestige de l’ennemi sioniste et contrecarrer tous ses objectifs déclarés ».