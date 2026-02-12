‘Israël’ veut démolir le quartier palestinien Al-Bustan à AlQods et le transformer en parc

Le quartier d'Al-Bustan à Silwan, dans la ville occupée d’AlQods.

Le sort du quartier d’Al-Bustan à Silwan, dans la ville occupée d’AlQods, exige une attention et un soutien pour ses habitants palestiniens menacés de perdre leurs foyers.

Le quartier d’Al-Bustan est l’un des plus proches au sud de la mosquée Al-Aqsa. Il comprend environ 135 logements pour 1 500 Jérusalémites.

L’autorité d’occupation israélienne s’emploie à le démolir et à déplacer ses habitants pour transformer le terrain en parc… Pourquoi ?

Parce que la légende biblique prétend qu’il s’agissait du jardin du « roi David » il y a 2 500 ans…

Il n’y a aucun litige foncier, aucune revendication de propriété de la part des colons ; c’est simplement ceci…

« Pour accomplir la légende biblique, nous allons démolir votre maison et vous expulser, non pas pour y vivre, mais pour transformer votre maison en parc ! », telle est la raison invoquée par l’entité sioniste.

L’occupation s’apprête donc à porter le coup de grâce au quartier, ayant notifié à 14 familles des ordres de démolition de leurs maisons sous 21 jours, jusqu’au 21 février 2026 – le troisième jour du prochain Ramadan.

Pour les Jérusalémites, il est temps d’agir : « Soit nous agissons et nous nous tenons aux côtés des habitants du quartier dans les dernières étapes de leur long combat, qui dure depuis maintenant 18 ans, soit nous restons les bras croisés et laissons notre ville d’AlQods se judaïser sans le moindre remords ».