Les Brigades Al-Qassam expriment leur solidarité avec l’Iran et affirment son droit de riposter à toute agression.

Les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont affirmé le mercredi 11 février leur solidarité avec l’Iran face à toute agression, réaffirmant leur droit de riposter tout en saluant la détermination des forces armées iraniennes.

Le porte-parole militaire d’Al-Qassam, Abou Obeïda, a déclaré : « Nous sommes solidaires de la République islamique d’Iran, de ses dirigeants, de son gouvernement et de son peuple. Toute agression contre l’Iran constitue une agression contre la nation islamique tout entière, une violation criminelle de la souveraineté d’un État islamique résistant et un acte de brutalité inacceptable visant à s’ingérer dans ses affaires internes et à imposer un fait accompli par la force ».

Et d’ajouter: « Nous exprimons notre confiance dans la détermination et la fermeté des Forces armées iraniennes et des Gardiens de la révolution, qui ont infligé une défaite cuisante à l’ennemi israélien lors de l’opération True Promise 3 en juin 2025… Ils sont capables de repousser toute agression, d’exercer leur droit à la légitime défense et de porter des coups décisifs aux agresseurs.»

Abou Obeida a souligné que « les menaces auxquelles l’Iran est confronté aujourd’hui, conjuguées aux attaques précédentes et au blocus, constituent une tentative désespérée de représailles pour son soutien au peuple palestinien et à sa résistance ».

Abou Obeïda a rappelé que « la résistance, grâce à Dieu et au soutien du peuple libre de la nation, a fait preuve d’une fermeté légendaire lors de la bataille d’Al-Aqsa, brisant le prestige de l’ennemi et contrecarrant tous ses objectifs déclarés.»

Ces derniers jours, les dirigeants militaires et politiques iraniens ont affirmé être prêts à répondre avec fermeté à toute agression américaine ou israélienne, avertissant que tout attaque contre l’Iran pourrait s’étendre à toute la région.

‘Israël’, puissance occupante, cherche à faire pression sur l’administration américaine pour qu’elle élargisse le champ des négociations nucléaires afin d’y inclure les missiles balistiques iraniens et le soutien des alliés de Téhéran dans la région. Une demande rejetée par Téhéran.