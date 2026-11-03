Trump clôture sa campagne électorale en défendant les projets d’embellissement de Washington au milieu de prévisions de gains démocrates aux élections du Congrès

Le président américain Donald Trump a transformé le projet de restauration du bassin du Monument à Washington — qui a suscité des critiques en raison de son coût et de ses problèmes de mise en œuvre — en l’axe de son discours de clôture à la veille des élections de mi-mandat, alors que les sondages d’opinion et les prévisions électorales indiquent la possibilité que les démocrates réalisent d’importants gains dans les deux chambres du Congrès, ce qui pourrait limiter la capacité du président à faire passer son programme au cours des deux dernières années de son mandat.

Les estimations indiquent que les démocrates ont des chances de regagner la majorité à la Chambre des représentants, tout en s’approchant également de la compétition pour le contrôle du Sénat, ce qui pourrait leur permettre de bloquer les législation soutenues par Trump, d’ouvrir des enquêtes sur son administration et de perturber certaines nominations judiciaires.

Malgré l’importance de l’échéance électorale, Trump, âgé de 80 ans, a consacré une grande partie de son dernier discours à parler des projets d’embellissement de la capitale et de la restauration de ses monuments, au lieu de se concentrer sur les questions d’inflation, de la guerre contre l’Iran et de la hausse du coût de la vie, qui constituent un axe principal du mécontentement de pans de l’électorat.

Trump a déclaré, dans un discours de 26 minutes, que les élections de mi-mandat actuelles sont « les élections de mi-mandat les plus importantes de notre vie à mon avis », ajoutant au sujet du projet de restauration du bassin : « Ce projet doit être un projet qui unit tous les Américains ».

Le bassin s’étend entre le mémorial de Lincoln, où Martin Luther King Jr. a prononcé son célèbre discours « I have a dream » en 1963, et le mémorial de Washington.

Trump avait choisi le site, dimanche, pour prononcer son discours, déclarant qu’il l’avait fait « uniquement pour montrer à quel point il est beau », bien que son projet de restauration, dont le coût a atteint environ 15 millions de dollars, ait fait l’objet de critiques en raison de l’écaillage de la peinture, de la prolifération d’algues et de la récurrence des travaux de réparation.

Le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a qualifié le discours de « message final pathétique », accusant Trump de ignorer la guerre, la corruption présumée et la hausse du coût de la vie.

Malgré son affirmation de confiance dans la victoire des républicains, Trump a admis la possibilité de devoir traiter avec un Congrès contrôlé par l’opposition, déclarant dans une interview publiée lundi : « Si nous ne gagnons pas, je bloquerai tout en utilisant le droit de veto ».

En contrepartie, les démocrates se préparent à des rassemblements électoraux finaux dans des États charnières, notamment au Texas et au Kansas, où les candidats James Talarico et Adam Hamilton espèrent obtenir des résultats surprenants dans les deux courses au Sénat, dans deux États qui n’ont pas élu de membre démocrate au Conseil depuis des décennies, ce qui reflète l’élargissement de la portée de la compétition vers des bastions républicains traditionnels.

Cependant, les démocrates traitent les prévisions avec prudence, à la lumière des probabilités de divergence des taux de participation réels par rapport aux estimations des sondages d’opinion, et de la capacité des républicains à mobiliser des ressources importantes pour attirer les électeurs.

Le sénateur démocrate Raphael Warnock a décrit, dans une déclaration à la chaîne « CNN », l’atmosphère de son parti comme étant un « optimisme teinté de nausée ».

Les derniers jours de la campagne ont connu une escalade des attaques personnelles, Trump ayant qualifié les démocrates de communistes et averti que leurs politiques permettraient aux immigrants de « piller, violer et saccager » les communautés américaines. Il a également attaqué le candidat démocrate musulman au Sénat pour l’État du Michigan, Abdul El-Sayed, le qualifiant sans fournir de preuves de « djihadiste ».

Dans un développement marquant dans le Michigan, la représentante démocrate au Congrès Haley Stevens a annoncé, dimanche, son soutien au candidat républicain Mike Rogers, rival d’Abdul El-Sayed, et ce, quelques heures avant le vote, sur fond de différend avec sa rivale précédente aux élections primaires concernant des positions liées à « Israël ».

Stevens avait perdu l’investiture du parti démocrate au profit d’El-Sayed en août, malgré son obtention du soutien de l’appareil du parti.

Ce développement met en évidence l’ampleur des divisions au sein du parti démocrate dans certains États, et met également en lumière l’importance de la course au Sénat, qui semble plus complexe et moins claire que la compétition pour la Chambre des représentants.

Les républicains détiennent actuellement 53 sièges au Sénat contre 47 pour les démocrates, ce qui signifie que l’opposition a besoin de s’emparer de quatre sièges supplémentaires pour contrôler le Conseil, ce qui nécessite de remporter la victoire dans des États où Trump a réalisé une avance confortable lors des élections de 2024.

L’institut « Decision Desk HQ » prévoit l’obtention par les démocrates d’une majorité à la Chambre des représentants avec 241 sièges contre 194 pour les républicains, et au Sénat avec 52 sièges contre 48, avec la persistance d’une large marge d’incertitude concernant les résultats de la chambre haute.

De même, les derniers sondages du « New York Times » et de « Siena », publiés dimanche, ont montré l’avance des candidats démocrates dans les sept courses au Sénat les plus suivies, bien que cinq de ces avances soient restées dans la marge d’erreur statistique.

À la lumière de l’intensification de la compétition, les dépenses en publicités politiques ont dépassé les 11 milliards de dollars, avec le rôle croissant des grands donateurs, Elon Musk, ancien conseiller de Trump et homme le plus riche du monde, ayant contribué à hauteur d’environ un demi-milliard de dollars au soutien des efforts politiques des républicains.

En contrepartie, le journal « Washington Sun », s’appuyant sur les dossiers électoraux fédéraux, a mentionné que Trump n’avait pas fourni de dons personnels aux candidats au cours de ce cycle électoral, malgré les dépenses de centaines de millions de dollars par des groupes politiques alliés avec lui.

Et malgré l’intensité des rassemblements, des attaques et des publicités dans les dernières heures de la campagne, environ 57 millions d’Américains avaient voté par anticipation, dans un chiffre record pour le vote anticipé.

Source : Médias