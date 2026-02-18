Larijani reçoit le ministre russe de l’Énergie : Réaffirmation d’une coopération étroite entre Téhéran et Moscou

Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a reçu à Téhéran le ministre russe de l’Énergie, Sergueï Tsivlov, selon la télévision d’État iranienne.

Au cours de cette rencontre, M. Larijani a souligné « l’excellence des relations entre l’Iran et la Russie », affirmant que « la coopération bilatérale est plus étroite qu’auparavant ».

M. Larijani a expliqué que « les pressions et restrictions similaires auxquelles Téhéran et Moscou ont été confrontés ces dernières années n’ont pas entravé leur coopération stratégique ».

Il a également insisté « sur la nécessité de lever les obstacles à la mise en œuvre et de simplifier les procédures administratives afin de faire progresser les projets communs ».

De son côté, le ministre russe de l’Énergie a réaffirmé « le soutien indéfectible de Moscou à Téhéran en toutes circonstances, notamment dans les secteurs économique et énergétique ». Il a également souligné que « le maintien d’une communication et d’une coordination étroites est essentiel pour accélérer la mise en œuvre des accords ».

