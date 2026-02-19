Liban : Attaques israéliennes dans le Sud et l’Est

Les forces d’occupation israéliennes ont mené plusieurs attaques contre le Liban jeudi.

Dans le sud, elles ont ciblé la périphérie de la ville de Yaroun avec sept obus d’artillerie, et un char israélien a tiré deux obus sur une maison inhabitée dans le secteur d’Al-Zaqqaq, en périphérie d’Aitaroun, selon notre correspondant au Liban-sud.

Ce dernier a également rapporté que « les forces d’occupation ont ouvert le feu à la mitrailleuse en direction de la plaine de Khiam depuis leur nouvelle position à Al-Hamams, et ont également ciblé cette plaine avec plusieurs obus d’artillerie ».

Plus tôt dans la journée, un drone israélien a largué une grenade assourdissante sur la ville frontalière d’Adaisseh.

Dans la vallée de la Bekaa, à l’est du Liban, des avions de combat israéliens ont mené un raid aérien sur la colline d’Al-Shaara, près de la ville de Nabi Chit, toujours selon notre correspondant.

Ces attaques s’inscrivent dans le cadre des violations continues par « Israël » de l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2014 et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Source : Médias