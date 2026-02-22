dimanche, 22/02/2026   
    Hezbollah : La Résistance islamique a rendu hommage à huit martyrs de l’agression israélienne dans la vallée de la Bekaa

      La Résistance islamique du Liban a organisé ce samedi des cérémonies solennelles pour rendre les honneurs aux 8 martyrs tombés « pour la défense du Liban et de son peuple » suite à l’agression israélienne contre la vallée de la Bekaa, dans l’est du Liban, vendredi soir.

      La Résistance a rendu hommage au commandant martyr Hussein Muhammad Yaghi, ainsi qu’aux martyrs Muhammad Ibrahim al-Moussawi, Ali Zaid al-Moussawi, Hussein Khairallah Alaeddin, Ahmad Hussein al-Hajj Hassan, Qassem Ali Mahdi, Ahmad Muhammad Zaiter et Hassanein Yasser al-Siblani.

      Plus tôt dans la journée, la ville de Baalbek a accueilli des processions funéraires pour un groupe de martyrs tués lors de l’agression israélienne contre la vallée de la Bekaa la veille.

      L’occupation israélienne a lancé une attaque contre des villes de la vallée de la Bekaa, faisant dix morts et vingt-quatre blessés, dont trois enfants, selon le ministère libanais de la Santé.

      L’agression a ciblé les villes de Riyaq, Bednayel, Qasr Naba et la plaine de Tamnin.

