Une publicité israélienne dans les régions libanaises avec l’autorisation de la Sureté générale !

Il y a environ une semaine, une publicité pour un projet résidentiel à Chypre appelé Horizon Towers, composé de six tours surplombant la plage de Larnaca, a été affichée sur plusieurs panneaux d’affichage dans les régions libanaises.

Après une enquête plus approfondie, il a été constaté que le promoteur du projet est SLK Developments Ltd (Shajrawi Leibovich Karekla Development), se décrit comme « une entreprise très connue sur le marché immobilier israélien, qui a construit avec succès des milliers de logements à travers Israël, établissant ainsi sa position de promoteur leader et de confiance dans le secteur du logement au niveau national ».

La société, spécialisée dans le développement de projets résidentiels en Israël depuis 2015, est dirigée par l’Israélo-Arabe Robert Shajrawi, en partenariat avec l’Israélien Ariel Leibovich et le Chypriote Marios Karikla.

SLK Developments Ltd a été enregistrée à Chypre à la mi-2024, comme en témoigne son inscription au registre du commerce chypriote, avant le lancement du projet Horizon Towers le 16 septembre 2025.

Les informations mentionnent également une Libanaise (F.A.) résidant à Chypre, qui occupe un poste au sein du service commercial de l’entreprise. Selon les milieux libanais sur place, elle est connue pour ses positions pro-israéliennes et son soutien affirmé à Israël. Elle gère également des groupes WhatsApp destinés aux Libanais de Chypre, que les membres de la communauté rejoignent généralement pour demander de l’aide ou s’informer sur divers sujets du quotidien. (F.A.) utilise également ces groupes pour diffuser des offres d’emploi, des documents promotionnels pour des projets immobiliers et d’autres informations.

La Sûreté générale a autorisé la société OMG de Ghassan Amira à diffuser des publicités pour le projet Horizon Towers sur ses panneaux d’affichage. Amira a confirmé à Al-Akhbar qu’il ignorait que le promoteur opérait en Israël et avait des partenaires israéliens, expliquant que sa société « avait reçu une demande de publicité accompagnée de documents officiels attestant de son enregistrement à Chypre, une procédure standard pour les agences de publicité qui exigent des justificatifs légaux afin de vérifier l’identité de l’annonceur ».

Il a ajouté : « Afin de remplir nos obligations et de respecter les procédures légales, nous communiquons avec la Direction générale de la sécurité concernant toute demande de publicité qui nous est soumise, quel qu’en soit le contenu, et nous ne la publions pas sans avoir obtenu au préalable son accord. C’est ce qui s’est passé pour la publicité Horizon ; nous avons reçu l’autorisation officielle de la publier. »

Amira s’est dit surpris par la polémique, soulignant que « l’entreprise n’est pas impliquée dans la promotion de tels projets et est prête à prendre les mesures nécessaires. »

Une source au sein de la Direction générale de la sécurité ont précisé que leur base de données n’indiquait pas que l’entreprise était israélienne, ajoutant qu’elle allait « élargir l’enquête afin de déterminer les mesures appropriées ». Elle a souligné que les personnes concernées au sein de l’agence « examinent le contenu de la publicité et la dénomination sociale, et si rien de suspect n’apparaît, elles n’approfondissent pas les informations, compte tenu du grand nombre de demandes d’autorisation et du temps limité, d’autant plus que les permis sont généralement délivrés dans les 24 heures suivant le dépôt de la demande ».

Il convient de noter que, dans le cas d’Horizon Towers, une simple recherche du nom révèle qu’il s’agit de la société SLK Developments Ltd, avec une description claire de ses activités.

La loi exige que les agences de publicité soumettent un exemplaire de l’annonce qu’elles envisagent de publier, accompagné du nom de l’annonceur (local ou étranger), et sollicitent une autorisation préalable de publication.

Cette autorisation est généralement accordée sous 24 heures, mais la Direction générale de la sécurité peut parfois prolonger ce délai afin d’examiner attentivement l’image et le contenu de l’annonce et de s’assurer qu’elle ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs, aux convictions religieuses ou symboliques, ni qu’elle ne contienne de propos potentiellement offensants.

Dans certains cas, des précisions peuvent être demandées quant à l’objet de l’annonce ou à la formulation de certains passages ambigus, notamment si l’annonce concerne un produit ou un projet étranger.

L’autorisation préalable requise par la Direction générale de la sécurité, en tant qu’agence de sécurité, découle de sa capacité à examiner minutieusement et à vérifier tous les détails relatifs à l’agence de publicité.

Grâce à cette capacité, elle constitue le principal organe de soutien du Bureau du boycott d’Israël, rattaché au ministère de l’Économie, pour vérifier les antécédents de toute entreprise avec laquelle une entité publique ou privée libanaise envisage de faire affaire.

Source : Traduit d’Al-Akhbar