Les USA évacuent le personnel non essentiel de leur ambassade au Liban

Un haut responsable du département d’État américain a déclaré lundi aux médias que le département a ordonné le départ du personnel non essentiel et de leurs familles de l’ambassade des États-Unis à Beyrouth.

Ce responsable a indiqué que cette décision faisait suite à l’évaluation continue de la situation sécuritaire par Washington, ajoutant : « Après notre dernier examen, nous avons jugé prudent de réduire nos effectifs.»

Il a précisé que l’ambassade continuait de fonctionner avec le personnel essentiel.

Il a souligné que cette mesure était temporaire et visait à garantir la sécurité du personnel tout en maintenant la capacité de l’ambassade à assurer ses missions et à assister les citoyens américains.

Plus tôt dans la journée, les médias libanais avaient rapporté que l’ambassade des États-Unis avait évacué plusieurs dizaines de membres de son personnel via l’aéroport international Rafic Hariri par mesure de précaution, compte tenu de l’évolution de la situation régionale.

De son côté, l’ambassade des États-Unis à Beyrouth a appelé les citoyens américains à ne pas se rendre au Liban en raison de ce qu’elle a décrit comme « la criminalité, le terrorisme, les troubles civils, les enlèvements, les mines antipersonnel non explosées et le risque de conflit armé », dans le cadre des mesures de précaution qu’elle prend habituellement et auxquelles elle a déjà eu recours.

Selon l’ambassade, des restrictions de voyage supplémentaires pourraient être imposées au personnel américain placé sous la responsabilité de sécurité du chef de mission, sans préavis, en raison de problèmes ou de menaces accrus en matière de sécurité.

Le communiqué poursuit : « Le département d’État américain considère que la menace qui pèse sur le personnel du gouvernement américain à Beyrouth est si grave qu’il doit résider et travailler sous des mesures de sécurité renforcées », ajoutant : « Les politiques de sécurité interne de l’ambassade des États-Unis peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. »

Appelant les ressortissants américains au Liban à éviter les rassemblements, l’ambassade leur a demandé aussi d’éviter de se rendre au sud du Liban de le quitter s’ils s’y trouvent, et d’éviter de se rendre à la frontière libano-syrienne et dans les camps des réfugiés palestiniens.

Cette décision intervient alors que la région est le théâtre d’une escalade des menaces américaines et israéliennes contre l’Iran, dans un contexte de renforcement militaire sans précédent en prévision d’une éventuelle attaque contre Téhéran.

Source : Médias