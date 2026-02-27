L’Inde et « Israël » signent 16 accords de coopération en matière de défense et de technologie

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a annoncé jeudi que « son pays finalisera prochainement un accord de libre-échange avec Israël », soulignant « ainsi le partenariat entre les deux nations dans de nombreux domaines, dont la défense ».

M. Modi, arrivé en « Israël » mercredi pour une visite de deux jours, a déclaré que « l’Inde et Israël s’orientent vers un partenariat dans les domaines du développement, de la production et du transfert de technologies liés au secteur de la défense ».

La Radio israélienne a rapporté les propos du Premier ministre indien : « Aujourd’hui, nous avons pris une décision historique pour élever le partenariat entre Israël et l’Inde à un niveau stratégique », ajoutant que « cette amitié repose sur des fondements solides de valeurs démocratiques et humanitaires ».

De son côté, la radio de l’armée israélienne a indiqué que « le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le Premier ministre indien ont signé 16 accords, dont un accord de libre-échange entre les deux pays.

Éloges pour « Israël »

Plus tôt dans la journée de mercredi, lors d’un discours devant la Knesset israélienne, le Premier ministre indien a déclaré que « New Delhi et Tel-Aviv étaient déterminés à développer leurs échanges commerciaux et leurs investissements ». Il a souligné que « le traité bilatéral d’investissement signé entre les deux pays l’année dernière offrira des opportunités concrètes aux entreprises des deux côtés ».

Modi a décrit « Israël comme un pôle d’innovation et de développement technologique, jetant ainsi les bases d’un partenariat tourné vers l’avenir avec l’Inde, qui s’apprête à rejoindre le trio de tête des économies mondiales ».

Il a indiqué que « les deux pays ont signé un accord d’investissement conjoint qui inspire confiance aux entreprises des deux côtés, et qu’il est déterminé à développer les échanges commerciaux, à dynamiser les flux d’investissement et à œuvrer ensemble à des projets d’infrastructures ».

Il a également insisté « sur l’importance des partenariats de défense entre l’Inde, Israël et d’autres pays », et a affirmé que « son pays s’est efforcé ces dernières années de favoriser l’innovation chez les jeunes ».

Il a ajouté que « lui et Netanyahu ont lancé un incubateur d’entreprises en Inde en 2018 », précisant que « cet incubateur a accompagné à ce jour plus de 900 nouvelles sociétés ».

La visite de Modi, qui a débuté mercredi et s’achève jeudi, est sa deuxième depuis son accession au poste de Premier ministre en 2014. Il est entré dans l’histoire en juillet 2017 en devenant le premier Premier ministre indien à se rendre en « Israël ».

Depuis son entrée en fonction, Modi s’est attaché à renforcer les liens avec « Israël ». En 2014, les deux pays ont signé une série d’accords dans les secteurs de la défense et des technologies, témoignant du développement de leurs relations commerciales et politiques.