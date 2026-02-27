Le provocations juives à la mosquée d’Al-Aqsa en images

Le journaliste palestinien Ziad Ibhis écrit :

Ce spectacle est à la Mosquée d’Al-Aqsa le jeudi 26 février, neuvième jour du mois de Ramadan.

Les colons juifs, auteurs des incursions, exhibent leurs rites bibliques publics accomplis à la mosquée d’Al-Aqsa sous la protection de la police de l’occupation sur l’escalier ouest du Dôme du Rocher, se tournant vers lui pour la prière, car ils prétendent qu’il est le centre de leur Temple qu’ils rêvent de bâtir à la place de notre mosquée Al-Aqsa.

Al-Aqsa appelle à_l’aide