Aviation civile iranienne : Aucune restriction sur les vols intérieurs et internationaux et Turkish Airlines dément l’annulation de vols vers Téhéran

L’Organisation de l’aviation civile iranienne a confirmé vendredi qu’aucune restriction de trafic aérien n’a été imposée aux vols intérieurs ou internationaux.

L’organisation a expliqué que « le secteur du transport aérien fonctionne sans interruption », précisant que « les vols annulés concernaient uniquement certaines compagnies aériennes et avaient été prévus à l’avance ».

Plus tôt dans la journée, Turkish Airlines a démenti les informations faisant état d’annulations de vols vers Téhéran. Des articles de presse avaient indiqué plus tôt dans la journée que des vols entre Istanbul et la capitale iranienne avaient été annulés.

