Trump : Je veux un accord avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré vouloir parvenir à un accord avec l’Iran, anticipant de nouvelles discussions aujourd’hui, malgré son mécontentement exprimé à l’égard de ce pays.

Trump a souligné : « Pas d’enrichissement à 20 % ou 30 % . Ils disent le vouloir à des fins civiles. Je pense que ce n’est pas le cas, donc je ne suis pas content ».

Concernant le recours à la force militaire contre l’Iran, Trump a affirmé ne pas le souhaiter, « mais parfois c’est nécessaire », assurant que « l’Iran ne peut pas posséder d’armes nucléaires ».

Le troisième cycle de négociations irano-américaines indirectes s’est tenu hier, jeudi, à Genève. Le médiateur omanais a annoncé des progrès.

À l’issue de ce cycle, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que « des discussions techniques débuteraient lundi à Vienne, laissant présager la tenue prochaine d’un quatrième cycle ».

Source : Médias