Al-Busaidi : L’Iran renoncera aux matières enrichies et il n’y aura aucun stockage de ces matières

Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr Al-Busaidi, a déclaré à la chaine satellitaire américaine CBS : « Il a été convenu de réduire les stocks existants au minimum et de les convertir en carburant ».

Badr Al-Busaidi a ajouté : « Concernant les stocks existants, je crois qu’un accord a été conclu pour les réduire au minimum. »

Il a déclaré : « L’Iran renoncera aux matières enrichies et il n’y aura aucun stockage de ces matières. »

Al-Busaidi: La paix est à notre portée

Auparavant, le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Busaidi, a déclaré vendredi avoir informé le vice-président américain J.D. Vance des détails des négociations entre les États-Unis et l’Iran et des progrès accomplis.

Al-Busaidi a exprimé son espoir de nouveaux progrès décisifs dans les prochains jours, affirmant que « la paix est à notre portée ».

Cette annonce intervient peu après le troisième cycle de pourparlers irano-américains indirects, qui s’est tenu à Genève sous l’égide d’Oman, et dont al-Busaidi a lui-même mené la médiation.

Suite à l’annonce de la conclusion du troisième cycle, le ministre omanais des Affaires étrangères a déclaré que des progrès significatifs avaient été réalisés, confirmant que les pourparlers reprendraient prochainement après des consultations avec les capitales concernées.

Source : Médias