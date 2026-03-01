Déclaration du Conseil suprême de sécurité nationale iranien concernant l’agression américano-sioniste

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a publié sa première déclaration suite à l’agression américano-sioniste contre le pays, confirmant que « les forces armées iraniennes ont entamé leur riposte dévastatrice à cette attaque brutale ».

L’agence de presse Tasnim a rapporté que « la déclaration indiquait que cette agression brutale s’est produite en pleine reprise des négociations, sous l’effet de la croyance erronée que le fier peuple iranien succomberait à cette lâche agression et aux objectifs méprisables de ses ennemis ».

La déclaration poursuit en notant que « des informations laissent penser que l’agression américano-sioniste se poursuivra contre Téhéran et d’autres villes iraniennes ». Elle exhorte les citoyens « à garder leur calme et, si possible, à se réfugier dans d’autres villes afin d’éviter d’éventuelles victimes ».

La déclaration affirme que « le gouvernement iranien a fourni les ressources nécessaires pendant la crise et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter ».

La déclaration ajoute que « les écoles et les universités sont fermées jusqu’à nouvel ordre, mais que les banques et leurs agences fonctionnent normalement et que les administrations fonctionnent à capacité réduite ».

