Liban : Opération anti israélienne du Hezbollah. Raids israéliens sur le sud et la Békaa et ordre d’évacuation de 53 localités

L’ennemi israélien a lancé une série de frappes aériennes sur la banlieue sud de Beyrouth et le sud du Liban après l’annonce par la Résistance islamique d’une opération anti israélienne.

Quelques minutes avant 03h00 ce lundi, la Résistance islamique a publié un communiqué dans lequel elle a indiqué « avoir ciblé le site de défense antimissile « Mishmar al-Karmel » appartenant à l’armée ennemie, au sud de la ville occupée de Haïfa, avec un barrage de missiles de haute qualité et un essaim de drones ».

« Cette opération est menée en représailles au sang pur du Guide suprême des musulmans, Son Éminence le Grand Ayatollah Imam Sayyed Ali al-Husseini al-Khamenei, que son âme repose en paix, versé injustement et perfidement par l’ennemi sioniste criminel, et pour la défense du Liban et de son peuple, et en réponse aux attaques israéliennes répétées » a précisé le texte de la Résistance.

Et de poursuivre : « La direction de la résistance a toujours affirmé que la poursuite de l’agression israélienne et l’assassinat de nos dirigeants, de nos jeunes et de notre peuple nous donnent le droit de nous défendre et de riposter au moment et à l’endroit opportuns. »

Il a conclu : « L’ennemi israélien ne peut poursuivre son agression, qui dure depuis quinze mois, sans recevoir un avertissement l’obligeant à y mettre fin et à se retirer des territoires libanais occupés.

Cette riposte est un acte légitime de légitime défense, et les responsables et les personnes concernées doivent mettre un terme à l’agression israélo-américaine contre le Liban. »

C’est la première opération anti israélienne depuis l’entrée en vigueur en novembre 2024, apres les 66 jours de guerre.

Les médias israéliens avaient auparavant accusé le Hezbollah d’avoir tiré des missiles sur Haïfa voire même sur Tel Aviv.

L’armée ennemie israélienne a plus tard indiqué que plusieurs roquettes tirées depuis le Liban ont atterri dans des zones dégagées sans déclencher les sirènes.

« Nous ne permettrons pas au Hezbollah de menacer le nord d’Israël et nous répondrons avec force à son entrée en scène dans la campagne militaire », a-t-elle averti.

Sans tarder, les raids israéliens se sont abattus sur la banlieue sud de Beyrouth, les régions du sud du Liban et de la Békaa.

Dans la banlieue sud, les frappes ont visé des immeubles résidentiels dans les quartiers de Haret Hreik et de Jammous. 10 au moins y ont été perpétrés.

L’attaque contre la banlieue a été menée sans avertissement préalable et sans publication de cartes, ont constaté les observateurs. Il y aurait 10 martyrs. Dont le directeur de l’Université USAL, Dr Mohamad Reda Fadlallah, le frère de la référence religieuse le défunt sayyed Mohammad Hussein Fadlallah.

Au sud du Liban, a rapporté le correspondant d’Al-Manar, les raids sionistes ont ciblé les villes de Tyr et de Nabatieh, ansi que les localités Adshit, Harouf, Toul, Kfour, Zahrani, Hallousiyeh, Badyas, Sultaniyeh, Chahabiyeh, Aitaroune, Kherbet Selem, Deir Qanoune Annahar, …

Selon le correspondant d’al-Manar, le raid sur une maison à Toul a causé le martyre de 7 membres d’une même famille.

Il est aussi question d’un autre massacre de famille à Chahabiyeh. 3 femmes y ont été tuées selon un premier bilan rapporté par notre correspondant.

Dans la localité de Sultaniyeh, 4 martyrs ont été déplorés dont une femme et deux enfants.

Les médias ont rapporté une attaque contre une voiture dans la localité de Haroufe dans le district de Nabatiyeh et il est question d’un martyr.

Un important mouvement de déplacement des habitants a eu lieu depuis le sud, la Békaa occidentale et la banlieue sud de Beyrouth.

Des écoles ont ouvert leurs portes dans la capitale pour accueillir les déplacés.

La porte-parole de l’armée ennemie a diffusé un ordre d’évacuation de 53 villes et localités libanaises du sud et de la Békaa.

Source : Divers