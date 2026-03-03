L’Iran lance la 12e phase de l’opération Promesse Tenue 4 : des bases américaines ciblées dans le Golfe et le détroit d’Ormuz

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a annoncé lundi le lancement de la douzième phase de l’opération Promesse tenue 4 contre des positions ennemies.

Le CGRI a précisé que « cette vague, menée en mer, visait des positions militaires américaines fixes et mobiles dans trois pays : le Koweït, les Émirats arabes unis et Bahreïn, ainsi que le détroit d’Ormuz, grâce au lancement de 26 drones suicides et de cinq missiles balistiques ».

Au cours de ces opérations, la base américaine d’Arifjan, au Koweït, a été attaquée en deux phases par 12 drones.

Le CGRI a ajouté que «le centre de commandement et de contrôle militaire américain de la base de Minhad, aux Émirats arabes unis, a été ciblé par six drones et cinq missiles balistiques ».

Par ailleurs, les dernières installations navales américaines à Bahreïn ont été ciblées et détruites par six drones, et le pétrolier Athenas Nova, allié des États-Unis, continue de brûler dans le détroit d’Ormuz après avoir été touché par deux drones.

Conseiller du commandant des Gardiens de la révolution iranienne : Nous avons fermé le détroit d’Ormuz et nous incendierons tout navire qui tenterait de le franchir

Le général de brigade Ibrahim Jabari, conseiller du commandant des Gardiens de la révolution iraniens, a déclaré lundi que « son pays a fermé le détroit d’Ormuz », menaçant « d’incendier tout navire qui tenterait de le traverser ».

Jabari a averti que les oléoducs seraient pris pour cible, affirmant : « Nous ne laisserons pas une seule goutte de pétrole quitter la région », et indiquant que « le prix du pétrole atteindra 200 dollars dans les prochains jours ».

Les prix du pétrole et du gaz ont déjà fortement augmenté plus tôt dans la journée, sur fond d’inquiétudes concernant les approvisionnements énergétiques suite à l’agression américano-israélienne contre l’Iran.

Cybersécurité iranienne : Nous avons ciblé les voies d’accès ennemies lors de cyberattaques et d’attaques cognitives

Dans un second communiqué publié lundi, le Commandement iranien de la cybersécurité a confirmé avoir ciblé des « voies d’accès ennemies lors de cyberattaques et d’attaques cognitives ».

Le Commandement a déclaré que « l’ennemi recherche actuellement de nouvelles voies d’accès », soulignant que « des équipes de cybercriminels affiliées au Mossad israélien diffusent de fausses versions de mises à jour d’applications afin d’infiltrer les réseaux et de préparer le terrain pour des cyberattaques ».

Source : Médias