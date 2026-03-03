Les ÉAU et le Qatar exhortent leurs alliés à aider Trump à trouver une issue au conflit iranien. 60% des Américains contre la guerre

Selon des sources citées par Bloomberg, « les Émirats arabes unis et le Qatar exercent un lobbying discret auprès de leurs alliés afin de former une large coalition pour parvenir à une solution diplomatique rapide au conflit, et ainsi éviter une escalade régionale et un choc durable sur les prix de l’énergie ».

Bloomberg a révélé que « les pressions émiraties et qataries visent à persuader le président américain Donald Trump de privilégier une solution permettant de limiter à court terme les opérations militaires américaines contre l’Iran ».

D’après la même agence, « les prix du gaz naturel aux États-Unis ont connu une hausse significative de 7,4 % en début de séance lundi, dans un contexte d’incertitude généralisée sur le secteur énergétique mondial ».

Les prix du gaz devraient encore augmenter en raison des perturbations persistantes du transport maritime.

Une évaluation qatarie, communiquée à l’agence, a prévenu que « si les perturbations importantes du transport maritime dans la région persistent jusqu’au milieu de la semaine, la réaction du marché sur les prix du gaz naturel devrait être plus marquée que la forte hausse observée aujourd’hui ».

Des sources bien informées ont indiqué que « les Émirats arabes unis et le Qatar travaillent secrètement à renforcer d’urgence leurs capacités de défense aérienne ».

Les Émirats arabes unis ont sollicité l’assistance de leurs alliés en matière de défense aérienne à moyenne portée, tandis que le Qatar a demandé de l’aide pour contrer les attaques de drones, devenues une menace plus importante que les missiles balistiques, selon des sources proches du dossier.

Des analyses internes consultées par l’agence indiquent que « le stock de missiles intercepteurs Patriot du Qatar ne suffira que pour quatre jours au rythme d’utilisation actuel ».

Les marchés mondiaux de l’énergie craignent les répercussions de l’agression américano-israélienne contre l’Iran, qui a débuté samedi dernier et perturbe le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, voie de passage stratégique par laquelle transite environ 20 % de la consommation mondiale quotidienne de pétrole.

CNN : 60 % des Américains désapprouvent la guerre de Trump contre l’Iran

Un sondage CNN révèle que « 60 % des Américains désapprouvent l’intervention militaire américaine en Iran et estiment que le président Donald Trump n’a pas de plan clair pour gérer la situation ».

Le sondage montre également que « 62 % des Américains pensent que Trump devrait obtenir l’approbation du Congrès avant toute nouvelle action militaire ».

Depuis le début de l’agression américano-israélienne contre l’Iran, le maire de New York, Zahran Mamdani, ainsi que d’autres responsables américains et des membres du Congrès, s’opposent à la guerre menée par Trump contre l’Iran, soulignant son caractère illégal, illégitime et injustifié.

