Agression contre le Liban : deux divisions israéliennes à la frontière. L’armée ennemie veut mettre fin au conflit par un coup décisif.

52 citoyens libanais ont été tués et 154 autres blessés lors d’attaques israéliennes menées lundi sur le territoire libanais, a rapporté le rapport quotidien de l’Unité de gestion des catastrophes du gouvernement libanais.

Le rapport précise que 28 500 personnes ont été déplacées suite à cette agression. Le ministère de la Santé avait précédemment fait état de 31 décès et 149 blessés.

Les branches d’al-Qard al-Hassan

Dans la journée, après un avertissement publié par le porte-parole de l’armée ennemie israélienne, toutes les branches d’al-Qard al-Hassan, institution de prêts sans usure, ont été bombardées dans la banlieue sud de Beyrouth, dans le sud, la Békaa et le Hermel.

Du sud à l’est en passant par la banlieue sud

Depuis hier, les raids et bombardements d’artillerie israeliens ont visé la majeure partie des localités suivantes du sud du Liban ainsi que dans la Békaa a l’est sans oublier la banlieue sud de beyrouth.

Dans le sud-Liban : entre autres Arabsalim, Arab, Kherbet Selem, Deir Siryane, Habouche, Arzoune, Kfar Melki, Maroun al-Ras, Maaroub, Qana (Tyr), Beit Life, Deir al-Zahrani, Soultaniyeh, Toul, Bint Jbeil, Maaroub, Nabatiyeh al-Tahta, Deir Qanoune al-Nahr, Bourj al-Chamali, al-Khiam, …

Dans la Békaa, des raids ont visé Baalbek, Ain Bourday, Hos al-Ghanam, al-Labwé, Bednayel

Dans la Békaa occidentale, ont été frappés Machghara, Hermel, Sohmor, Yohmor …

Cinq frappes aériennes israéliennes sur le quartier de Manshiyeh à Bourj al-Barajneh, dans la banlieue sud de Beyrouth, ont entraîné la destruction complète de trois bâtiments.

En fin de journée, 7 missiles tirés depuis les navires israeliens ont visé un appartement dans le quartier Jnah-Bir Hassan situé à proximité de la télévision satellitaire al-Mayadeen. Il s’agirait selon des médias israéliens d’une deuxième tentative ratée d’assassinat d’un responsable du Hezbollah, la première ayant raté le chef du bloc parlementaire du Hezbollah Mohammad Raad.

Martyr du Jihad islamique

Les Brigades al-Qods du Mouvement du Jihad islamique ont déclaré que leur commandant au Liban Adham Othmane s’est élevé en martyr à l’aube de ce lundi dans un raid sur la banlieue sud de Beyrouth.

Avertissements à 29 villages du sud et al-Manar

Dans la soirée, elle a adressé des avertissements d’évacuation aux habitants de 29 villages du sud-Liban dans un communique disant : « Les activités du Hezbollah contraignent Tsahal à agir contre lui sans aucune intention de vous nuire. Pour votre sécurité, vous devez évacuer vos domiciles immédiatement et vous déplacer vers le nord, au-delà de la ligne des villages indiqués sur la carte et de leurs environs. »

Ces villages sont :

Al-Dhahira (Tyr), Taybeh, Al-Naqoura, Al-Jebin (Tyr), Matmoura, Adissa (Marjeyoun), Beit Leef, Blida (Marjeyoun), Bani Hayyan, Bint Jbeil, Houla, Hnein, Tayr Harfa, Yaroun, Yaroun, Kfar Kila, Mheibib, Mays Al-Jabal, Marwahin, Maroun Al-Ras, Markaba, Ainatha (Bint Jbeil), Aita Al-Shaab, Aitaroun, Alma Al-Shaab, Rab Al-Thalathin, Ramiya, Shihine, Tallousa, Al-Khiam.

Dans la soirée, l’armée ennemi a menacé de bombarder le bâtiment de la télévision al-Manar à Haret Hreik dans la banlieue sud de Beyrouth.

Vers 1:30 heure de Beyrouth, l’ennemi israélien a bombardé les bâtiment.

Deux divisions israéliennes à la frontière

L’armée ennemie israélienne a annoncé le renforcement du front nord par le déploiement de deux divisions aux frontières et dans les zones tampons du sud du Liban et de la Syrie. « Les deux divisions 91 et 210 sont déployées sur des lignes défensives dans leurs positions et tout au long de la frontière dans les zones défensives de première ligne au sud du Liban et de la Syrie », a précisé son porte-parole.

Elles font partie des brigades Guivati, des parachutistes, de la 410e des blindés et de Golani.

Selon le quotidien israélien Maariv, l’armée d’occupation envisage une invasion terrestre du sud du Liban.

L’armée libanaise a retiré dans la journée ses troupes des villages frontaliers récemment établies.

« Un coup décisif »

Le porte-parole de l’armée israélienne a argué que les forces israéliennes menaient des attaques contre « Les dépôts de missiles iraniens », ciblant également « le principal service de renseignement du régime iranien ».

Il a affirmé que le Hezbollah paierait un lourd tribut pour avoir lancé des roquettes sur Israël, soulignant que les forces ennemies poursuivaient leurs attaques contre des cibles du Hezbollah au Liban.

L’armée israélienne a également affirmé qu’elle mettrait fin au conflit avec le Hezbollah par un coup décisif.

Elle a indiqué que les opérations visaient notamment le système de fabrication de missiles iranien, qui représente une menace directe pour Israël, dans le cadre de ce qu’elle a décrit comme des « efforts pour protéger la sécurité nationale et contrer toute menace régionale ».

« Nous ne permettrons plus que nos citoyens soient évacués de la frontière nord. »

Source : Divers