Araghchi : l’assassinat du guide suprême « un crime religieux » « Les bases US sont des cibles légitimes »

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé lundi que l’assassinat du Guide suprême de la Révolution islamique l’ayatollah Ali Khamenei, était un « crime religieux qui aura des conséquences désastreuses ».

Lors d’une interview avec la télévision iranienne, il a affirmé que « les bases américaines dans la région sont des cibles légitimes pour nous » assurant toutefois que « nous n’entretenons aucune hostilité envers les pays voisins ».

Il a souligné que Téhéran « n’attaque pas les pays de la région, mais plutôt les bases américaines qui s’y trouvent », ajoutant : « Nous nous défendrons comme il se doit. »

Il a également souligné que « le fait que des soldats américains se réfugient dans des hôtels et s’y cachent ne constituera pas une excuse ou une raison pour les empêcher d’être pris pour cible ».

Il a poursuivi : « Trois avions de chasse américains ont été abattus, et quelle que soit la véritable raison, leur affirmation selon laquelle les chasseurs américains ont été abattus par des « tirs amis » est un aveu américain de faiblesse militaire. »

Araghchi a indiqué que son pays se prépare à soumettre mardi un mémorandum officiel au gouvernement koweïtien, soulignant une série de démarches diplomatiques intensives, notamment l’envoi de mémorandums à plusieurs pays et la convocation de leurs ambassadeurs au cours des trois derniers jours.

Il a salué le soutien russe et chinois au Conseil de sécurité, se félicitant des positions du Pakistan et des pays qui se sont rangés aux côtés de Téhéran face à l’escalade, annonçant une demande de tenue d’une réunion d’urgence du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique et prévoyant la publication d’une déclaration de soutien dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai.

Araghchi a souligné que l’agression américano-israélienne actuelle n’a pas réalisé ses objectifs grâce à la fermeté du peuple et aux capacités des forces armées, expliquant que « les missiles iraniens atteignent leurs cibles avec une extrême précision, que ce soit dans les bases disséminées dans toute la région ou profondément à l’intérieur de l’entité sioniste, contournant toutes les couches complexes de défense aérienne créées pour les repousser ».

Le ministre iranien a conclu en déclarant que « l’hégémonie qu’ils ont tenté de promouvoir comme une force irrésistible s’est avérée totalement fausse », soulignant que « la résilience et le recours aux technologies et aux capacités locales se sont révélés efficaces pour briser cette illusion, appelant à la confiance dans la jeunesse et les forces armées et à la foi dans l’inévitable victoire des patients et des inébranlables.

Plus tôt dans la journée, Araghchi avait adressé une lettre au Conseil de sécurité de l’ONU et aux Nations Unies concernant l’agression américano-israélienne contre l’Iran, déclarant que « le fait de ne pas tenir les États-Unis et l’entité israélienne responsables de leurs crimes portera encore plus atteinte au droit international »

Source : Médias