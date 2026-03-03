USA : manifestations hostiles à la guerre dans plusieurs régions

CNN a rapporté que des milliers de personnes se sont rassemblées pacifiquement à travers les États-Unis lundi pour condamner et protester contre l’opération militaire américano-israélienne en Iran.

À Boston, malgré le froid, les habitants sont descendus dans les rues. Un manifestant s’est adressé à la foule, exprimant son opposition à « ces guerres interminables, stupides, immorales et dangereuses », selon la chaîne.

À New York, un groupe de manifestants s’est rassemblé à Manhattan pour une courte marche avant de défiler pacifiquement dans les rues de la ville, scandant « Halte à l’intervention en Iran ! » et brandissant des pancartes.

Sur la côte ouest, à Los Angeles, des manifestants se sont rassemblés contre les frappes, scandant « Non à la guerre contre l’Iran ! » et exigeant la fin de l’engagement militaire américain.

Des manifestations similaires ont eu lieu à Chicago, Portland (Oregon) et Madison (Wisconsin).

Dans ce contexte, un sondage CNN a révélé que 60 % des Américains désapprouvent l’intervention militaire américaine en Iran et estiment que le président Donald Trump n’a pas de plan clair pour gérer la situation.

Le sondage a également montré que 62 % des Américains estiment que Trump devrait obtenir l’approbation du Congrès avant d’entreprendre toute nouvelle action militaire.

Source : Médias