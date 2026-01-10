Liban : Série de frappes israéliennes contre le sud et la Békaa. Israël prétend viser des dépôts d’armes du Hezbollah

Pas un jour ne passe sans de nouvelles agressions israéliennes contre le Liban. Le correspondant d’AlManar au sud du Liban a rapporté que « les forces d’occupation israéliennes ont démoli, ce vendredi matin, une maison partiellement endommagée dans le quartier d’al-Bayader, au sud-est de la localité de Yaroun, à après avoir progressé de plus de 1 500 mètres en territoire libanais. »

Et puis vers midi, les avions de combat israéliens ont mené une série de raids intensifs bombardent les abords de la localité de Kfarfila, de Rihan et de la zone située entre Houmine al-Fouqa et Deir al-Zahrani, au sud-Liban, a précisé notre correspondant.

« Les avions de guerre ennemis ont également lancé trois raids sur les hauteurs d’Al-Jabour, au sud », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l’est du Liban a été visé par plusieurs « frappes israéliennes visant les abords de Brital, dans la vallée de la Bekaa ».

Côté israélien, le porte-parole de l’armée d’occupation a prétendu avoir frappé « un site de production d’artillerie du Hezbollah, des dépôts d’armes et des lance-roquettes, ainsi qu’un site de production d’armement utilisés par le Hezbollah pour reconstituer ses capacités et se réarmer.