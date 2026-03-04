Iran : le CGRI annonce le contrôle total du détroit d’Ormuz

Le Corps des Gardiens de la Révolution en Iran a annoncé, ce mercredi, le contrôle total du détroit d’Ormuz, qui revêt une importance vitale pour le commerce mondial du pétrole à l’entrée du Golfe.

L’agence de presse Fars a cité le haut responsable naval des Gardiens de la Révolution, Mohammad Akbarzadeh, déclarant que « le détroit d’Ormuz est actuellement sous le contrôle total de la force navale des Gardiens de la Révolution ».

Le président américain Donald Trump avait déclaré mardi que la marine américaine était capable d’escorter les pétroliers au détroit d’Ormuz « en cas de nécessité ».

Seuls deux pétroliers ont traversé le détroit lundi

Dans ce contexte, la chaine américaine CNN a rapporté que « seuls deux pétroliers de pétrole et de produits chimiques ont traversé le détroit d’Ormuz lundi », selon les données de la société « S&P Global Commodities at Sea ».

Habituellement, 60 navires traversent le détroit quotidiennement, transportant environ 20 % des flux mondiaux de pétrole.

CNN a ajouté, citant des analystes pétroliers, qu’« il n’est pas nécessaire que l’Iran ferme le détroit d’Ormuz, mais ce sont les compagnies d’assurance et les opérateurs pétroliers qui le font ».

Elle a souligné que l’annonce de Trump concernant la fourniture d’une assurance contre les risques « vise à couvrir les navires ayant perdu leur assurance — sans laquelle ils supporteraient le coût de tout pétrole perdu en cas d’attaque ».