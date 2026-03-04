Téhéran menace de cibler toutes les ambassades israéliennes si son ambassade à Beyrouth est visée.

Le porte-parole de l’état-major des forces armées iraniennes, le général de brigade Abolfazl Shekarchi, a menacé mercredi de cibler toutes les ambassades israéliennes dans le monde si l’ambassade iranienne au Liban était visée.
Shekarchi a expliqué que les forces armées iraniennes n’avaient jusqu’à présent pas ciblé d’ambassades israéliennes « par égard pour les autres pays du monde ».
Ces déclarations font suite à une menace proférée par l’armée israélienne à l’encontre des représentants de la République islamique d’Iran au Liban, exigeant leur départ du territoire libanais dans les 24 heures sous peine d’être pris pour cible.
Source : Médias