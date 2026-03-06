Reuters : La guerre contre l’Iran coûte près de 3 milliards de dollars par semaine à l’économie israélienne

« Le ministère israélien des Finances a annoncé mercredi que « les pertes économiques pour Israël, dues à une guerre contre l’Iran, pourraient dépasser 9 milliards de shekels, soit 2,93 milliards de dollars par semaine », selon Reuters.

Le ministère a ajouté que, « dans le cadre des restrictions actuelles de niveau rouge, les pertes économiques sont estimées à environ 9,4 milliards de shekels par semaine, la majeure partie de ces pertes devant se faire sentir dès la semaine prochaine ».

Le niveau rouge correspond au niveau maximal de restrictions de sécurité imposées par le Commandement du Front intérieur israélien. Ces restrictions limitent l’accès aux lieux de travail, imposent la fermeture des écoles et mobilisent les réservistes.

Le ministère a demandé au Commandement du Front intérieur de passer au niveau orange, qui implique une activité réduite et des restrictions moins strictes sur les lieux de travail qu’au niveau rouge . Dans ce cas, les pertes économiques atteindraient environ 4,3 milliards de shekels par semaine.

Les écoles sont fermées et les rassemblements sont interdits. Le ministère a ajouté que « les écoles en Israël sont fermées cette semaine, les rassemblements sont interdits et les activités sur les lieux de travail sont restreintes, à l’exception des services essentiels, tandis que la plupart des employés travaillent à domicile ».

Source : Médias