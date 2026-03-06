Les mains sur l’épaule de Trump : Une prière choc au Bureau ovale pour son succès dans la guerre

« Un certain nombre de religieux chrétiens ont accompli, ce vendredi, une prière spéciale pour le président américain Donald Trump, dans son bureau à la Maison Blanche.

Trump avait accueilli dans son Bureau ovale un certain nombre de pasteurs et de chefs d’églises venus de différentes régions des États-Unis, qui ont prié pour son « succès, sa protection et son orientation dans la prise de décisions ».

Ont assisté à la rencontre un groupe des plus éminents alliés religieux « évangéliques » de Trump, à savoir Paula White, la conseillère spirituelle très proche de Trump depuis des décennies, et Franklin Graham, fils du célèbre prédicateur Billy Graham et l’un des plus fervents partisans des politiques de Trump.

Parmi les présents figuraient également Jack Graham, pasteur de l’église baptiste « Prestonwood » et membre éminent du conseil consultatif évangélique de Trump, ainsi que Robert Jeffress, pasteur d’une grande église au Texas et l’un des premiers à avoir surnommé Trump « le guerrier pour les valeurs ».

Dan Scavino, l’assistant du président américain, a publié via son compte sur la plateforme « X » une séquence vidéo documentant cette prière, commentée par ces mots : « Cela se passe dans le Bureau ovale. Que Dieu protège les États-Unis ».

Le président Trump est apparu dans la séquence assis derrière son bureau présidentiel, entouré des religieux qui lui posaient les mains sur l’épaule pendant la récitation de la prière.

L’un des pasteurs a déclaré : « Nous prions pour Ta grâce et Ta protection, et nous prions également pour nos forces et pour tous les hommes et femmes qui servent dans nos forces armées ».

Et d’ajouter: « Nous Te prions d’accorder à notre président la force dont il a besoin pour diriger notre nation, et de faire à nouveau des États-Unis une seule nation sous l’autorité de Dieu ».

Source : Médias