« Hezbollah est toujours déployé à la frontière ». « Il n’est plus sur la défensive ». 33 opérations de résistance vendredi

Le samedi 7 mars, la Résistance islamique au Liban a publié 33 communiqués militaires concernant des opérations visant à contrer les mouvements de l’armée d’occupation israélienne à la frontière libano-palestinienne, ainsi que des opérations ciblant des sites, des bases, le déploiement de ses forces et des colonies dans le nord et l’intérieur de la Palestine occupée, en réponse à l’agression israélienne qui a touché des dizaines de villes et de villages libanais, y compris la banlieue sud de Beyrouth.

Le journal Yediot Ahronoth a estimé que les évaluations de l’armée israélienne concernant le Hezbollah étaient erronées, et que ce dernier possède une importante puissance de feu et est déployé près des frontières. « Au Sud-Liban, de nombreux incidents ont été recensés où le Hezbollah a tiré des missiles antichars, des obus de mortier et d’autres projectiles sur les forces israéliennes. »

Le média a souligné que le Hezbollah a réussi à déployer ses forces à quelques kilomètres, voire moins, des habitations dans les villes limitrophes de la barrière frontalière. Des éléments du Hezbollah sont également présents en première ligne dans des villages du Sud-Liban, situés à quelques centaines de mètres seulement des villes frontalières comme al-Khiam et Kfarkela.

Selon la chaîne israélienne i24, le Hezbollah intensifie ses tirs de roquettes et n’est plus sur la défensive. « Nous avons vu le Hezbollah tirer sur les forces israéliennes dans la zone frontalière, ainsi que des dizaines de roquettes en direction des colonies du nord », a rapporté son correspondant, précisant que « les capacités du groupe n’ont pas été anéanties, d’où l’utilisation de roquettes à courte et longue portée. »

Voici un résumé des opérations par ordre chronologique :

1- Le vendredi 6 mars 2026 à 22h30 : des résistants ont observé quatre hélicoptères israéliens s’infiltrer depuis la Syrie. Ils ont déposé une force d’infanterie dans les zones montagneuses entourant les villes de Yahfoufa, Khraibeh et Maaraboun, et cette force a progressé vers l’est de la ville de Nabi Sheet. À 11h30, les résistants ont ouvert le feu avec des armes légères et moyennes près du cimetière. Les forces israéliennes ont alors lancé un intense bombardement, comprenant une quarantaine de frappes aériennes, pour contraindre la résistance à se replier. Simultanément, l’artillerie de la résistance a pilonné la zone des combats et la voie de repli.

2- À 03h45 : Un rassemblement de forces d’occupation sur la colline de Hamams et à Khallat al-Asafir, dans la périphérie sud de la ville de Khiam, a été ciblé par une salve de roquettes.

3- À 04h15 : La zone d’évacuation à la périphérie de la ville de Nabi Sheet a été ciblée par des tirs de roquettes.

4- À 05h30 : La raffinerie de Haïfa est ciblée par un essaim de drones d’attaque.

5- À 06h00 : Ciblage d’un rassemblement de soldats d’occupation à la périphérie sud de la ville de Khiam par une frappe de drone.

6- À 06h30 : Un rassemblement de soldats d’occupation a été ciblé sur le site nouvellement établi à Tell al-Hamames, au sud de la ville de Khiam, par une attaque de drone.

7- À 06h30 : La société d’industries militaires « Alta », au nord-est de la ville occupée de Haïfa, a été ciblée par une escadrille de drones d’attaque.

8- À 09h45 : Le site nouvellement établi de Balat dans le sud du Liban a été ciblé par des armes à roquettes.

9- À 09h45 : La base « Tefen », à l’est de la ville occupée d’Acre, a été ciblée par une salve de missiles.

10- À 12h30 : Un rassemblement de véhicules à la porte de Fatima, à la frontière libano-palestinienne dans la ville de Kfarkela, a été ciblé par des roquettes.

11- À 13h00 : Le quartier général du commandement nord de l’armée d’occupation, « base Dado », au nord-est de Safed, a été ciblé par une salve de missiles.

12- À 13h15 : La base « Ein Zeitim » au nord-ouest de Safed occupée a été ciblée par une salve de missiles.

13- À 13h40 : La ville occupée de « Nahariya » a été ciblée par une escadrille de drones d’attaque dans le cadre de l’avertissement émis par la résistance.

14- À 15h30 : Ciblage de la base « Tel Hashomer » (le quartier général de l’état-major général au sud-est de « Tel Aviv ») avec un missile de haute qualité.

15- À 15h30 : La base de Ramla (Commandement du Front intérieur) au sud-est de « Tel Aviv » a été ciblée par une salve de missiles de haute qualité.

16- À 15h30 : La base « Glilot » dans la banlieue de « Tel Aviv », qui abrite le quartier général de l’unité de renseignement militaire « 8200 », a été ciblée par une escadrille de drones d’attaque.

17- À 17h30 : Ciblage de « Kiryat Shmona » dans le nord de la Palestine occupée avec une escadrille de drones d’attaque dans le cadre de l’avertissement émis par la résistance.

18- À 19h20 : Un important rassemblement de véhicules de l’« armée » d’occupation a été ciblé à la porte de Hounin, en face de la ville de Markaba, par une salve de roquettes.

19- À 20h00 : La ville occupée de Nahariya a été ciblée par une salve de missiles dans le cadre de l’avertissement lancé par la résistance.

20- À 20h00 : Ciblage des radars du Dôme de fer sur le site « Kiryat Elazar » (la principale base de défense aérienne dans la ville occupée de Haïfa) avec une salve de missiles de haute qualité.

21- À 20h00 : La base de surveillance et de contrôle maritime « Stella Maris » sur la côte nord a été ciblée par une salve de missiles de haute qualité.

22- À 20h00 : La base navale de Haïfa, dans la ville occupée de Haïfa, a été la cible d’un barrage de missiles de haute qualité.

23- À 20h15 : La ville occupée de Nahariya a été ciblée par une salve de missiles dans le cadre de l’avertissement émis par la résistance.

24- À 20h40 : Une force israélienne qui tentait d’avancer dans la « zone de Khanouq » dans le village d’Aitaroun a été prise pour cible par des obus d’artillerie.

25- À 20h40 : La caserne « Branit », quartier général de la division « 91 » de l’armée d’occupation, a été ciblée par une salve de roquettes.

26- À 20h50 : Une force israélienne qui tentait d’avancer depuis la caserne « Avivim » vers la plaine du village de Maroun al-Ras a été prise pour cible par des obus d’artillerie.

27- À 21h30 : « Kiryat Shmona » a été la cible d’une salve de roquettes dans le cadre de l’avertissement lancé par la résistance.

28- À 21h45 : Un rassemblement de forces d’occupation a été ciblé sur le site de la colline d’Al-Ajal, au nord de la colonie de « Kfar Yuval », par une salve de roquettes.

29- À 22h00 : Une force israélienne qui tentait d’avancer vers la plaine du village de Maroun al-Ras a été ciblée pour la deuxième fois par une salve de roquettes.

30- À 22h40 : La ville occupée de Nahariya a été ciblée par une salve de missiles dans le cadre de l’avertissement lancé par la résistance.

31- À 23h10 : Un rassemblement de forces d’occupation à la porte de Fatima dans la ville de Kfarkela a été ciblé par une salve de roquettes.

32- À 23h15 : Un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée d’occupation a été ciblé à Khallat al-Mahafir, à l’extérieur de la ville d’Al-Odaysseh, par une salve de roquettes.

33- À 23h25 : Un rassemblement de forces d’occupation sur le site de la colline d’Al-Ajal, au nord de la colonie de « Kfar Yuval », a été ciblé pour la deuxième fois par une salve de roquettes.

La Résistance islamique a confirmé que ses opérations s’inscrivent dans le cadre de la défense du pays et de son peuple libanais et en réponse à l’agression israélienne en cours, soulignant que ses cibles visent des sites militaires de l’occupation, contrairement à ses attaques répétées contre des civils

Source : Divers