Mach 14 : Première frappe massive de missiles iraniens aux ogives d’une tonne

Le Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé que ses forces navales ont détruit à l’aube la base aérienne d’Al-Udairi au Koweït, en utilisant des missiles de croisière et des drones suicides.

L’opération a entraîné la destruction de onze cibles vitales, notamment des réservoirs de carburant et de gaz, des pistes d’hélicoptères américaines ainsi que les installations logistiques et les infrastructures de la base.

Cela a déjoué les plans d’opérations diaboliques de l’ennemi et a forcé les personnes présentes à fuir dans la panique, selon des témoins oculaires.

Bapco Energies déclare l’état de « force majeure »

La raffinerie bahreïnie « Bapco Energies » a déclaré, ce lundi, l’état de force majeure sur les opérations du groupe affectées par la situation actuelle, résultant de la guerre américano-israélienne contre l’Iran et de la récente attaque iranienne ayant visé l’une des unités de raffinage de la société Bapco, filiale du groupe.

Le Centre national de communication du gouvernement bahreïni a annoncé qu’un incendie s’est déclaré suite au ciblage iranien d’une installation à Ma’ameer, causant des dégâts matériels sans qu’aucun blessé ni perte humaine ne soient enregistrés, et que les autorités compétentes procèdent actuellement à l’extinction de l’incendie.

Mercredi dernier, la société QatarEnergy avait également informé ses clients de la déclaration de l’état de « force majeure » suite à l’arrêt de sa production.

L’état de « force majeure » désigne une clause juridique présente dans les contrats (notamment les contrats de fourniture de gaz et de pétrole à long terme) permettant au fournisseur de s’exonérer de ses obligations contractuelles (telles que la livraison des cargaisons dans les délais) sans payer de pénalités financières.

Des missiles à vitesse fulgurante

Entre-temps, une source militaire informée a fourni à l’agence Fars les détails de l’attaque aux missiles iraniens de dimanche :

« Lors de ces attaques, un grand nombre de missiles de longue portée dotés d’ogives de plus d’une tonne ont été utilisés pour la première fois, lancés à une vitesse de 14 Mach (plus de 17 000 km/h) vers les cibles définies. »

« La vitesse fulgurante et la technologie employée dans ces missiles ont rendu leur interception ou toute contre-mesure pratiquement impossibles pour les systèmes de défense avancés des ennemis, y compris ceux des États-Unis et du régime israélien ; toutes les munitions ont atteint leurs cibles. »

La source informée a souligné la précision inédite et la puissance destructrice colossale de ces frappes, déclarant : « L’un des accomplissements majeurs de cette opération est la destruction totale de la base stratégique d’hélicoptères américaine. La base d’Al-Udairi, considérée comme l’un des centres de commandement et de logistique les plus importants pour les forces US dans la région, a été intégralement détruite. L’ampleur des dégâts infligés aux équipements et aux infrastructures de l’ennemi dépasse de loin leurs premières estimations et attentes. »

Selon cette même source, l’étendue des destructions et des pertes subies par les forces ennemies lors de cette opération surprise a infligé un choc stratégique à la Maison Blanche et à Tel-Aviv, modifiant radicalement l’équilibre des forces dans la région.