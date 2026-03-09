L’Agression israélienne contre le Liban boucle sa première semaine: crimes contre les civils et destructions massives à travers le pays

L’aviation israélienne a mené des frappes contre la banlieue sud de Beyrouth, ciblant le siège d’Al-Qard al-Hassan dans le secteur de Sfeir. L’armée d’occupation avait annoncé le début d’une vague d’attaques contre la banlieue sud de Beyrouth.

L’armée d’occupation a mené, depuis l’aube, une série de frappes contre la banlieue sud, ciblant et détruisant des immeubles résidentiels et causant d’importants dégâts aux bâtiments environnants. Les frappes ont visé les abords du quartier des Américains – Sainte-Thérèse, la zone de Sfeir, ainsi que le secteur entre Ghobeiry et Haret Hreik. Les services de secours ont fait état d’un martyr et d’une dizaine de blessés.

Et puis au sud-Liban, l’aviation israélienne a bombardé plusieurs localités, notamment Srifa, Tir Debba, Qalaouiyeh, Jwaya et Froun. Trois citoyens sont tombés en martyr et 15 autres ont été blessés, selon un bilan préliminaire des raids israéliens sur Tir Debba, qui ont causé d’importantes destructions dans les quartiers résidentiels.

Des quartiers entiers ont été ciblés, entraînant des destructions massives : certains immeubles ont été rasés, tandis que d’autres bâtiments et infrastructures ont été endommagés, comme le montrent les images. Immédiatement après les frappes, les pompiers et la Défense civile se sont rendus sur place et travaillent toujours au déblayage des décombres et au transfert des martyrs et des blessés vers les hôpitaux de la région.

