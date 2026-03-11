« Pendant 3 heures », le CGRI a lancé la 37e vague de « Promesse Tenue 4 », la plus violente depuis le début de la guerre.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont lancé la 37e vague de l’opération Promesse Tenue 4, utilisant des missiles lourds pour cibler des sites à Erbil, Tel Aviv et la Cinquième flotte à Bahreïn, qui a duré au moins trois heures, selon le communiqué.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le lancement de la 37e vague de l’opération Promesse Tenue 4, qu’ils ont qualifiée de plus violente et de plus massive depuis le début de la guerre.

Dans son communiqué, le CGRI a indiqué que cette vague comprenait « des frappes contre des bases ennemies à Erbil, la Cinquième Flotte et Be’er Ya’qub à Tel Aviv ainsi que la base américaine d’Arifjan, au Koweït », une base logistique stratégique et importante pour les forces américaines dans la région.

Il a indiqué que lors de la vague 37, il a utilisé des missiles Khaibar et Qader avec des ogives multiples pesant une tonne et des missiles « Khorramshahr.

Il a ajouté avoir utilisé le missile lourd Khorramshahr lors d’une opération de lancements multiples contre des bases américaines et sionistes.

il y a deux jours par le général de brigade Majid Mousavi, commandant des forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré qu’aucun missile dont l’ogive pèse moins d’une tonne ne sera lancé désormais.

Le CGRI a indiqué que la vague 37 a duré au moins trois heures, ajoutant : « Nous continuerons nos attaques de manière déterminée et énergique, et dans la poursuite de la guerre, nous ne pensons qu’à obtenir une victoire complète. »

Dans ce contexte, des sirènes ont retenti dans de vastes zones de l’entité occupée après la publication de ce communiqué, en prévision de l’arrivée de missiles iraniens.

Attaque combinée à la vague 36

Lors de la 36e vague de l’opération lancée mardi, le CGRI a ciblé des sites dans les territoires occupés et des bases militaires américaines.

Il a déclaré : « Nous avons mené une attaque combinée qui comprenait des salves de missiles Qadr, Emad et Khayber Shekan ainsi que des essaims de drones suicides. »

L’Iran continue d’attaquer les bases américaines et les territoires occupés en guise de riposte défensive à une agression conjointe lancée contre lui par les États-Unis et Israël , qui cible des quartiers résidentiels, des infrastructures civiles et des ressources naturelles depuis le 28 février.

