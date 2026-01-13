L’ayatollah Khamenei au peuple iranien : Vous avez accompli un exploit historique et déjoué les plans de vos ennemis

Le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, s’est adressé au peuple iranien à la suite des manifestations massives organisées à travers le pays, soulignant qu’elles constituent « un grand accomplissement et un jour historique qui ont déjoué les plans de leurs ennemis ».

L’ayatollah Khamenei a déclaré : « Ô grand peuple iranien, aujourd’hui vous avez accompli un exploit et fait de ce jour un jour historique », insistant sur le fait que ces rassemblements massifs, « animés d’une détermination inébranlable, ont déjoué les plans des ennemis étrangers qui comptaient les mettre en œuvre par des mercenaires infiltrés au sein même du pays ».

Il a ajouté que « la grande nation iranienne s’est révélée à ses ennemis, a démontré sa détermination et a révélé son identité », considérant ces événements comme « un avertissement aux politiciens américains : cessez vos mensonges et ne vous fiez pas à des mercenaires perfides ».

L’ayatollah Khamenei a conclu en affirmant que « la nation iranienne est forte et fière, consciente de l’ennemi et présente sur tous les fronts».

Ces propos font suite aux importantes manifestations populaires qui ont eu lieu aujourd’hui à travers l’Iran, sous la bannière de la « Solidarité nationale et de l’hommage à la paix et à l’amitié », condamnant les émeutes armées et rejetant toute ingérence étrangère. Les manifestants ont scandé des slogans contre les États-Unis et «Israël » et ont réaffirmé le soutien populaire à la République islamique.

Ces derniers jours, l’Iran a été le théâtre de violences, d’émeutes et d’actes de vandalisme qui ont infiltré les manifestations pacifiques contre la situation économique dans plusieurs régions, notamment des meurtres, des destructions et des incendies de biens publics et privés.

