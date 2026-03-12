L’approche de Téhéran face à la guerre contre Israël et les États-Unis

De l’avis de nombreux observateurs à Téhéran, l’Occident cherche à combattre l’Iran pour atteindre ses objectifs au moindre coût et dans les plus brefs délais. L’Iran, quant à lui, est prêt pour une guerre d’usure et souhaite étendre le champ du conflit.

Le 28 février au matin, Israël et les États-Unis ont lancé une offensive illégale sur le territoire iranien, au cours de laquelle l’ayatollah Khamenei, guide suprême de l’Iran, et plusieurs hauts commandants iraniens ont trouvé la mort. En réponse à cette violation flagrante, l’Iran a lancé des frappes de missiles contre Israël, ses cibles et ses bases dans la région.

De fait, les articles 107 et 111 de la Constitution iranienne prévoient un mécanisme précis de désignation du successeur du Guide suprême et du gouvernement, afin d’éviter tout vide du pouvoir. La République islamique d’Iran est conçue pour assurer sa pérennité. L’Iran est un système à plusieurs niveaux, composé de diverses entités et de responsables opérationnels. De l’avis de nombreux responsables à Téhéran, le système politique du pays prévoit les scénarios les plus difficiles et sa continuité structurelle repose non seulement sur des individus, mais aussi sur le système judiciaire. L’intégrité et la perspicacité du gouvernement de la République islamique d’Iran ont également ouvert une nouvelle ère de consolidation de la confiance.

Aujourd’hui, face à un conflit armé, les menaces peuvent se transformer en opportunités ; les crises peuvent devenir l’occasion de redéfinir la solidarité nationale et de renforcer le capital social.

La doctrine de «défense en mosaïque» de l’Iran repose sur le principe fondamental de la délégation maximale de pouvoirs aux gouverneurs provinciaux, aux bases et aux échelons inférieurs, permettant ainsi aux troupes de mener des opérations de combat de manière autonome et selon des directives générales. Cette doctrine assure une meilleure stabilité des forces iraniennes en profondeur et contribue à leur survie et au maintien de leur capacité opérationnelle sur le long terme.

L’illusion de supériorité : le mythe de l’omnipotence occidentale

Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, la priorité absolue est actuellement la défense nationale. Il a déclaré : «Nous sommes attaqués. Il s’agit d’une guerre injuste imposée à notre nation. Téhéran ne souhaite pas la guerre, et la situation actuelle dans la région est la conséquence de l’agression américaine et israélienne contre l’Iran».

Le niveau de défense de l’Iran s’est amélioré et des mesures efficaces ont été prises pour réparer et renforcer ses capacités défensives. La puissance iranienne s’en est trouvée renforcée.

Nombreux sont ceux à Téhéran qui pensent que les estimations initiales concernant l’efficacité d’une offensive d’envergure pour contraindre l’Iran à un repli stratégique étaient erronées, et que la riposte militaire iranienne a été vigoureuse.

D’après le porte-parole des Gardiens de la révolution, «de nouvelles initiatives et de nouveaux armements iraniens sont en cours de développement, mais ces armes n’ont pas encore été largement utilisées». De ce point de vue, Téhéran est prêt à mener une longue guerre pour punir l’agresseur.

Les Iraniens semblent penser qu’un cessez-le-feu rapide serait inutile et qu’il leur faut mettre Trump et Israël en difficulté. Autrement dit, si la guerre s’éternise et se complexifie, elle pourrait constituer un moyen de dissuasion contre toute agression future.

Les dirigeants iraniens sont confrontés à un assassinat systématique de leurs responsables politiques, militaires, policiers et sécuritaires à différents niveaux, à la destruction massive des infrastructures gouvernementales et de services, aux attaques ciblant les frontières et les activités séparatistes, et aux massacres de civils.

De plus, nombreux sont ceux qui, en Iran, estiment que l’objectif principal de l’opération militaire américano-israélienne contre l’Iran est la désintégration du territoire. Autrement dit, il s’agit de détruire complètement les structures de gouvernance, d’instaurer le chaos et de morceler le pays, et non pas simplement de changer le régime ou de limiter sa puissance nucléaire et balistique.

Les États-Unis et Israël envisagent désormais d’exploiter les divisions ethniques et périphériques comme une option alternative, mais Téhéran adoptera une approche préventive face à toute tentative d’activation de ces capacités.

Dans cette optique, les attaques ciblées contre les postes frontières et les régions minoritaires (Kurdistan, Baloutchistan), ainsi que les informations faisant état de contacts directs entre des responsables américains et des dirigeants de groupes séparatistes kurdes, constituent des éléments bien connus de cette stratégie de désintégration.

Parallèlement à la guerre régionale, le prix des ressources énergétiques, notamment le pétrole et le gaz, a considérablement augmenté suite au contrôle du détroit d’Ormuz. Cette hausse inquiétante pourrait avoir un impact direct sur l’inflation en Europe et aux États-Unis. L’offensive américano-israélienne contre l’Iran a débuté samedi. Mais lundi, le prix du pétrole a chuté brutalement à 80 dollars ! Les prix du gaz ont également flambé.

La hausse des prix de l’énergie affecte directement l’inflation dans de nombreux pays. Beaucoup estiment que l’Iran et les États-Unis, outre les répercussions politiques négatives sur les États républicains lors des élections, les pertes militaires et les dommages causés aux infrastructures critiques, impacteront l’économie américaine à hauteur de 1000 milliards de dollars et 500 milliards de dollars respectivement.

La riposte ferme de l’Iran a paralysé les ports stratégiques du golfe Persique. Cette situation menace non seulement la sécurité alimentaire des États du Golfe, mais renchérit également le transport maritime.

Renforcement de la solidarité nationale en Iran

Alors que la coopération sino-russe avec l’Iran s’est considérablement intensifiée, l’Iran a consolidé sa présence au sein d’organisations régionales telles que l’Organisation de coopération de Shanghai et d’institutions internationales comme les BRICS.

Par ailleurs, selon un sondage récent, 69,5% des Iraniens estiment que le peuple iranien a la capacité de résister à la guerre et aux frappes militaires américaines. 72% d’entre eux s’opposent à l’arrêt du développement des missiles pour prévenir une offensive militaire américaine.

Or, les opérations militaires s’inscrivent dans un plan à long terme visant à saper la sécurité nationale, la cohésion sociale et la position stratégique de l’Iran dans la région et dans le monde. Le principal facteur influençant la probabilité d’une guerre Iran-États-Unis est la solidarité nationale en Iran, qui peut facilement être renforcée. Autrement dit, face à la multiplication des menaces ennemies, le degré de solidarité des Iraniens s’améliorera.

De nombreux observateurs à Téhéran estiment que l’Occident cherche à combattre l’Iran pour atteindre ses objectifs au moindre coût et dans les meilleurs délais. L’Iran, quant à lui, est prêt pour une guerre d’usure et souhaite étendre le champ du conflit. Mais l’Iran, forte d’une histoire millénaire et disposant des capacités techniques et humaines nécessaires à une reconstruction rapide, peut, elle aussi relever ce défi.

De plus, Téhéran peut concevoir une nouvelle politique étrangère et élargir son approche de la politique de voisinage, en passant d’une focalisation exclusive sur l’Asie occidentale à une présence dans l’ensemble de l’aire de civilisation et de l’Eurasie.

Par Samyar Rostami

Sources : New Eastern Outlook via Réseau international