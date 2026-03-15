Araghchi : Nous continuerons à nous défendre jusqu’à ce que nous soyons certains que la guerre ne se reproduira plus

Dans une interview à MS NOW, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a évoqué le principe de la loi du talion, condamné la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU et réaffirmé le droit légitime de son pays à la légitime défense.

Selon Araghchi, son pays est en état de légitime défense et continuera d’exercer ce droit légitime dans toute la mesure et pendant toute la durée nécessaire jusqu’à ce que la guerre prenne fin de manière à garantir qu’elle ne se reproduise plus à l’avenir.

Il a souligné que la guerre que son pays mène contre les États-Unis et l’occupation israélienne « n’était pas notre choix, mais nous a été imposée, et nous n’avons pas déclenché cette guerre ».

Araghchi a qualifié l’agression d’« injustifiée et illégale », la considérant comme un acte de provocation visant son pays sans avertissement préalable.

«Nous avons décidé de riposter de la même manière et d’appliquer le principe du talion.»

Concernant les attaques lancées contre Téhéran depuis des bases et installations militaires américaines situées dans les territoires des pays du Golfe, il a affirmé le droit légitime de son pays à se défendre en ciblant les bases, les biens et les intérêts américains, déplorant que ces installations soient situées « sur les territoires de nos voisins ».

Araghchi a souligné que la riposte de son pays est une application du principe « œil pour œil », un principe bien connu.

Indiquant que Washington avait ciblé une banque iranienne il y a deux jours, il a ajouté : « Par conséquent, nous avons décidé de riposter de la même manière et avons ciblé un bâtiment appartenant à la banque américaine Citibank dans les villes voisines. »

« Condamnez Washington et Tel Aviv, pas nous. »

Après l’adoption par le Conseil de sécurité d’une résolution condamnant la riposte iranienne aux attaques américaines contre les États du Golfe, Araghchi a déclaré que cela « illustre le manque de justice dans les décisions et les orientations du Conseil ».

Il a demandé : « Comment peuvent-ils nous condamner pour nous être défendus alors qu’ils ne condamnent pas les États-Unis et Israël, qui ont déclenché cette agression ? »

Et de poursuivre : « S’ils veulent adopter une résolution juste et efficace, ils doivent prendre en compte toutes les dimensions de chaque événement. Nous avons été attaqués, et ce sont les États-Unis et Israël qui ont déclenché cette guerre ; ce sont eux qu’il faut condamner, pas nous. »

Selon lui, « le Conseil de sécurité n’a plus la crédibilité qu’il avait auparavant, même pour les États-Unis ». « Ils votent souvent en fonction de considérations politiques et des intérêts de certains pays, plutôt que sur la base des faits et de la justice », a-t-il déploré.

« La stratégie de représailles »

Araghchi a rappelé à tous que les forces armées du pays avaient clairement annoncé que « si nos infrastructures pétrolières et énergétiques sont prises pour cible, nous riposterons certainement et ciblerons toute infrastructure énergétique de la région appartenant à une entreprise américaine ou détenue en partie par une telle entreprise », ajoutant : « La stratégie de représailles est claire et sans ambiguïté. »

Araghchi a souligné que les attaques contre les îles de Kharg et d’Abou Musa, visées la veille par des systèmes de missiles d’artillerie de type HIMARS, ont été menées depuis le territoire de pays voisins.

« Il a donc été définitivement prouvé à l’Iran que des territoires voisins ont été utilisés comme plateforme pour lancer ces missiles contre nous, ce qui est totalement inacceptable », a déclaré Araghchi.

Et de préciser que « les forces armées iraniennes ont détecté qu’elles ont été lancées depuis deux zones aux Émirats arabes unis, l’un à Ras Al Khaimah et l’autre à proximité de la ville de Dubaï ».

« Utiliser des zones densément peuplées pour lancer des missiles contre nous est très dangereux, et nous répondrons certainement, mais nous essaierons d’être très prudents afin qu’aucune zone résidentielle ne soit ciblée. »

« Le système du pays n’a subi aucune perturbation. »

Araghchi a réfuté les affirmations des Américains selon lesquelles tous les responsables iraniens étaient réfugiés dans des abris, déclarant : « Le monde entier a vu notre président, le président du Parlement, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale et d’autres responsables parmi la population dans les rues, au milieu des marches populaires.

Araghchi a également réfuté les allégations du secrétaire américain à la Guerre selon lesquelles le troisième guide la révolution sayyed Mojtaba Khamenei souffrait d’un problème » rappelant qu’il « a publié son message hier et s’acquitte de ses fonctions et continuera de les exercer conformément à la Constitution ».

« Notre système est profondément enraciné dans la société, comme chacun a pu le constater. La République islamique n’est pas un système fondé sur un individu ou un groupe particulier, mais plutôt sur une structure politique parfaitement établie. Les institutions gouvernementales et les appareils d’État s’acquittent régulièrement de leurs fonctions et que tout évolue dans la bonne direction ».

« Le détroit d’Ormuz est interdit à nos ennemis »

Concernant les tensions autour du détroit d’Ormuz, Araghchi a déclaré : « Le passage est fermé uniquement aux pétroliers et aux navires appartenant à nos ennemis, c’est-à-dire à ceux qui lancent des attaques contre nous, mais il est ouvert aux autres. »

Et de souligner : « les autres sont libres de passer, même si beaucoup d’entre eux préfèrent ne pas le faire pour des raisons de sécurité, et cette question ne nous concerne pas », ajoutant que « dans le même temps, de nombreux pétroliers et navires continuent de traverser le détroit ».

Concernant le partenariat stratégique entre son pays d’une part, et la Russie et la Chine d’autre part, il a déclaré : « Nous avons une longue histoire de coopération étroite avec eux, et cette coopération se poursuit à tous les niveaux, y compris dans le domaine militaire. »

Il a ajouté : « Je n’entrerai pas dans les détails, mais je peux dire que nous entretenons une excellente coopération avec ces deux pays dans les domaines politique, économique et même militaire. »

Source : Médias