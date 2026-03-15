Attaques sous faux drapeau : QG Khatam al-Anbiya : l’ennemi a copié le drone Shahed 136 pour nous accuser

Evoquant des attaques sous faux drapeau, Le quartier général des forces armées iraniennes Khatam al-Anbiya a accusé l’ennemi d’avoir copié le drone iranien Shahed 136 afin de frapper des cibles régionales et accuser l’Iran.

« L’ennemi a copié le drone iranien « Shahed 136 » et l’utilise pour attaquer des cibles illégitimes dans les pays de la région », a dénoncé le QG dans un communiqué adressé à tous les pays voisins et aux peuples musulmans de la région.

« L’objectif de l’ennemi est de semer le doute, d’accuser l’Iran et de créer la discorde et la division entre l’Iran et les pays voisins », a-t-il averti.

Il a également souligné que l’objectif de l’ennemi est aussi de « déformer l’image des actions défensives, légales et légitimes des forces armées iraniennes ».

« Les gouvernements de la région devraient savoir que la doctrine iranienne de défense contre l’agression repose sur des fondements juridiques solides et une logique forte et solide », a-t-il affirmé. Rappelant que Téhéran a déclaré à plusieurs reprises qu’il « n’attaque que les cibles, les centres et les intérêts de l’Amérique et de l’entité sioniste ».

« Pour chaque endroit que nous ciblons, nous publions une déclaration officielle dans laquelle nous en assumons la responsabilité et sommes tenus responsables des conséquences », a-t-il souligné.

Le porte-parole a cité les cas où ces attaques sous faux drapeau ont été perpétrées : « parmi les exemples de telles attaques figurent la Turquie, le Koweït et l’Irak, qui ont été attribuées aux forces armées iraniennes », ajoutant que « des réponses intelligentes de la part des responsables de l’État à ces actions trompeuses étoufferont cette conspiration dans l’œuf ».

Samedi, une source au sein des forces armées iraniennes a assuré pour la chaine d’information libanaise al-Mayadeen que Washington est à l’origine du ciblage de la raffinerie d’Erbil dans le Kurdistan irakien et d’un radar civil à l’aéroport du Koweït.

« Ni l’Iran ni aucune des factions de la résistance n’ont ciblé la raffinerie d’Erbil », a affirmé cette source sous couvert de l’anonymat, soulignant qu’il s’agit « assurément d’un acte américain ».

Selon lui, ce sont les États-Unis d’Amérique aussi qui ont ciblé un radar civil à l’aéroport du Koweït, considérant que Washington cherche à semer le chaos et la tension dans la région.

Les autorités koweïtiennes avaient annoncé que plusieurs drones avaient ciblé l’aéroport international de Koweït, endommageant son système radar, sans faire de victimes.

Des informations ont également fait état d’une attaque de drone contre des installations pétrolières à Erbil, dans le nord de l’Irak, entraînant la suspension temporaire des opérations dans une raffinerie afin d’en évaluer les dégâts.

Source : Médias