Le Wall Street Journal : Riyad mène les efforts pour dissuader Washington de frapper l’Iran

Le Wall Street Journal a rapporté mardi que « l’Arabie saoudite, le Qatar et Oman ont mis en garde l’administration du président américain Donald Trump contre toute attaque militaire contre l’Iran ».

Le journal a indiqué que «Riyad mène une campagne diplomatique pour persuader la Maison Blanche de ne pas frapper Téhéran ».

Le quotidien américain note que Riyad a assuré Téhéran qu’il « n’autorisera pas les États-Unis à utiliser son espace aérien pour mener une quelconque attaque contre lui ».

Trump a auparavant encouragé la poursuite des troubles en Iran et la prise de contrôle des institutions étatiques, affirmant que « l’aide est en route », faisant clairement référence au soutien américain aux troubles dans le pays.

De même, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé l’Iran plus tôt, déclarant qu’« Israël » ne permettrait pas à l’Iran de « reconstruire son programme de missiles balistiques ».

Source : Médias