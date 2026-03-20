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Vidéo | La Résistance islamique bombarde la colonie de Kiryat Shmona, au nord de la Palestine occupée, avec une salve de roquettes.
20-03-2026 13:18 PM
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